“Plan C”, con allegados a Morena

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respondió a la sociedad mexicana al paralizar el “plan B” electoral del presidente AMLO. El ministro Javier Laynez admitió a trámite la controversia presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra las reformas impulsadas desde Palacio Nacional y frenó su aplicación por tiempo indefinido.

La reacción del Presidente López como siempre. “Pueden frenar el plan B, porque son la misma mafia”. Los conservadores no quieren que haya democracia”. Claro la pregunta es: ¿Cuál democracia, la de Morena y el dedazo desde palacio? Pues la respuesta es no. El lunes 26 de febrero más de un millón y medio de mexicanos en todo el país salieron a las calles a decir que no queremos la democracia que quiere imponer la 4T.

La respuesta esperada se dio a media semana, el “plan C”, que consiste apoderarse de los puestos directivo del INE, a través de las elecciones de cuatro consejeros que tendrán que elegirse, y para ello ya trabajaron los mapaches oficiales, al perfilar prospectos como candidatos en las quintetas enviadas al Comité de evaluación de la Cámara de Diputados.

La quinteta enviada a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados está integrada por cinco mujeres propuestas. Bertha María Alcalde Luján, hermana de la secretaría del Trabajo e hija de dos personajes muy ligados a Palacio Nacional y a Morena. Le acompañan en la quinteta Guadalupe Álvarez Rascón, Zircey Bautista Arreola, Rebeca Barrera Amador y Guadalupe Addei Zavala son las propuesta para elegir a la próxima Presidenta del INE, que hoy martes se llevará a cabo la primera auscultación para tener, el próximo jueves, una propuesta de cuatro nombres de aspirantes una por cada quinteta enviada. Ninguna de estas personas tienen experiencia de alta dirección, sólo de participación en puestos menores o familiares de políticos allegados a Morena.

La forma en que la 4T quiere tomar por asalto al INE, es por demás grotesca y hasta cínica. Mire usted los parentescos de las propuestas para elegir a la próxima presidenta del Consejo General del INE. Bertha María Alcalde Luján es hermana de la secretaria del Trabajo e hija de Bertha Luján quien encabezó hasta hace poco, el Consejo Nacional de Morena.

Zircey Bautista es esposa del subsecretario de Sedatu, Daniel Fajardo. Guadalupe Taddei Zavala es prima del super delgado del gobierno federal en Sonora, Jorge Luis, y tía de Pablo Taddei, recién nombrado director de la paraestatal del litio también en Sonora.

Esto sólo por nombrar algunos de sus alfiles a presentar, que tendrán que ser analizados y estudiados por el comité de evaluación que trabajará en la Cámara y conformará la propuesta de los cuatro nuevos elementos para integrarse al Consejo General del INE. Se requiere para su aprobación las dos terceras partes del pleno. De no lograrse consenso, se será por insaculación.

Presidencia impugna la suspensión a “plan B”

La respuesta oficial va dirigida al ministro Javier Laynez. La Presidencia de la República prepara la respuesta legal y oficial mediante una impugnación al fallo de la Suprema Corte (SCJN) que suspendió la aplicación del “plan B” electoral del gobierno.

A través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República acusó que para “conceder suspensión, el ministro Javier Laynez arrancó hojas a la Constitución”. En un comunicado, el equipo jurídico de la Presidencia de la República consideró que la Constitución sólo faculta a la Corte para conocer de las controversias cuando se cuestionen normas generales, actos u omisiones, con excepción de las de materia electoral, porque existe una restricción en la Carta Magna para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado.

El asunto jurídico, materia del senador German Martínez, como abogado siempre oportuno, comentó puntualmente que el ministro Laynez no le arrancó paginas a la Constitución sino más bien hizo valer la Constitución y de paso le recordó a la Consejería Jurídica que según el artículo 41 y 49 de la Constitución, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los tres Poderes de la Unión y que el supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en el Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Es decir división de poderes y autonomía de los mismos.

Apuntes

Los aspirantes a elecciones siguen en la ruta sin freno. Delfina Gómez se registró ante la autoridad por parte de Morena. Los números de las encuestas van y vienen. Alejandra Del Moral sigue con su trabajo e insiste en que la maestra Gómez asista a cinco debates, pero Morena no quiere. Seguramente no tienen el suficiente parque para llegar a esa batalla o su maestra no está lo suficientemente preparada para ello.

Las “corcholatas” de Palacio Nacional están a todo. Marcelo recorriendo el país con buenos comentarios sobre su libro; Claudia se acercó a Movimiento Ciudadano y dice que se ve como presidenta con Marcelo y Adán en su gabinete. Adán y Ricardo siguen en sus recorridos sin impactar los números. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

hmares21@gmail.com