Hay campaña de desprestigio por corrupción en Segalmex, acusa López Obrador

Se lanza contra medios de comunicación

“Si tiene responsabilidad Ignacio Ovalle en este caso, tiene que asumirla”, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si Ignacio Ovalle Fernández, ex director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), tiene responsabilidad en el desfalco a este organismo, tendrá que asumir las consecuencias.

“Si él también tiene responsabilidad él tiene que asumirla, cero corrupción, cero impunidad, ni a mis hermanos ni a mis hijos; a mí me eligieron para no permitir la corrupción”, expresó el primer mandatario.

En su mañanera de este lunes, el presidente López Obrador, nuevamente, se lanzó contra los medios de comunicación al señalar que han emprendido una campaña para desacreditar a su administración por el caso de desfalco a este organismo. “Es una campaña, nada más que es importante aclarar algunas cosas, primero, que nosotros no toleramos la corrupción o para decirlo con más claridad, no somos corruptos, no somos rateros. A diferencia de los gobiernos anteriores.

“Como ahora se está llevando a cabo un cambio donde no se permite la corrupción, ni hay impunidad, entonces ustedes utilizan estos casos que se están presentando para magnificarlo y querer de esta forma igualarnos, es decir, todos son iguales, es lo mismo, no hay honestidad. Sin embargo, no es como ustedes lo plantean, serán estos casos y a diferencia de los de antes, se castiga a los responsables, porque no hay impunidad. Sin embargo, no es como ustedes lo plantean”, apuntó el mandatario federal.

Durante su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo federal aprovechó para reproducir la canción “Yo también en el 53” de la cantante Ana Belén para contestar a los críticos de su gobierno que también lo han intentado ligar con la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) Guadalupe Taddei.

El tabasqueño nació el 13 de noviembre de 1953

“Fíjense que, eso es para que digan los conservadores, para hacer que se enojen temprano, que le recomendaría que se serenen, que hay que tener sentido del humor. Fíjense que Miguel Hidalgo nació en 1753, José Martí, que lo admiro tanto, en 1853, entonces el 53 es un buen año”, expresó.

Rechaza AMLO a hablar sobre responsabilidad

del INM en tragedia de migrantes

Sobre la tragedia de migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez, el presidente López Obrador reiteró que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que tenga que fincar responsabilidades a los funcionarios públicos involucrados.

Cuestionado sobre la participación del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, el mandatario federal fue reacio a hablar sobre su responsabilidad en este hecho y acusó nuevamente a los medios de comunicación de emprender una campaña de desinformación.

“La FGR está haciendo la investigación, sin la instrucción, no, bueno, sí la instrucción a la Secretaría de Seguridad y la recomendación al Fiscal es que no haya impunidad para nadie”, afirmó.

“Primero, hay que ver lo jurídico, lo legal, ustedes, que no eres tú nada más, son millones, ya dije, desde luego, hay quienes son conservadores por dinero, o sea, porque es lo que les interesa es el dinero, esos es a los que respeto menos, respeto más a los conservadores por pensamiento.

“Esos, no coincido con ellos, pero tienen una ideología, defienden una doctrina, pero los otros, lo que buscan es solamente el dinero. En este caso, es la Fiscalía la que está haciendo la investigación. Ustedes quisieran, ni así se conformarían, que quemáramos en leña verde en el Zócalo a los que cometieron un delito”, dijo en conferencia de prensa.

La semana pasada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que el INM otorgó un contrato a la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V. que, en las primeras indagatorias sobre su estatus de operación, arrojó diversas irregularidades.