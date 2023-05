Los expedientes secretos con Jaime Maussan

History presenta 30 años de un exclusivo archivo OVNI

El periodista y experto ufólogo mexicano nos lleva a través de más de tres décadas de investigaciones sobre OVNIs en esta nueva serie que expone una impresionante y abrumadora evidencia sobre fenómenos inexplicables que han cautivado a Latinoamérica y al mundo

HISTORY estrena el próximo viernes 19 de mayo “LOS EXPEDIENTES SECRETOS CON JAIME MAUSSAN”, una nueva producción original que investiga el fenómeno OVNI en América Latina de la mano del experto ufólogo Jaime Maussan y su archivo personal de más de 30 años de investigación.

Está nueva serie original presenta el archivo de Maussan, quien ha investigado el fenómeno OVNI en América Latina como nadie, y expone una evidencia abrumadora sobre distintos casos, fenómenos inexplicables y grandes conspiraciones que involucran hechos encubiertos, testigos silenciados y hasta evidencia destruida.

A través de un formato renovado y dinámico, en “LOS EXPEDIENTES SECRETOS CON JAIME MAUSSAN” el célebre ufólogo junto a los expertos, apoyados por las tecnologías más modernas, hablarán sobre los temas más controversiales de la ufología e intentaran aportarán respuestas para les preguntas que, hasta el día de hoy, siguen vigentes.

“Mi equipo y yo hemos pasado más de tres décadas el fenómeno OVNI y el análisis de las evidencias parece conducir a una sola conclusión: somos constantemente visitados por inteligencias de otros mundos”, asegura el experto. A través de distintos casos, Maussan propone arrimarse a una respuesta sobre el enorme interrogante de por qué la evidencia sobre la existencia de estos fenómenos, que es tan abrumadora, se ha desestimado o mantenido oculta, y cuál es el verdadero objetivo de los seres que nos visitan y de los objetos voladores no identificados que surcan por los cielos.

El propio archivo de Maussan es acompañado en la serie por el testimonio de expertos y testigos de los distintos casos que presenta esta producción, con hechos y hallazgos más resonantes en la región, entre ellos el caso Campeche, que revolucionó el mundo en 2004, y sin embargo, años más tarde, la investigación tomó otro rumbo al enlazarse con los archivos desclasificados del Pentágono. O aquellos mensajes extraterrestres y señales que definen un intento de comunicación extraterrestre, teoría que los profesionales trabajan hace años. También expone casos de videos de naves no identificadas vistas desde la Estación Espacial Internacional, la desclasificación de archivos secretos de la CIA en torno a objetos no identificados, así como otros miles y miles de registros de personas alrededor del planeta, entre fotografías y videos, que han logrado capturar imágenes no solo de naves, sino de tripulantes. Pero también la serie presenta hechos puntuales sobre potenciales lugares o zonas para estos fenómenos, como la región de Baja California, entre Tijuana, San Diego y la isla de Guadalupe, un punto caliente del fenómeno OVNI; o los avistamientos sobre el activo volcán Popocatépetl, en México; y las pirámides en el cielo, misteriosas de estas estructuras que se han visto flotando sobre edificios gubernamentales

SINOPSIS EPISODIOS “LOS EXPEDIENTES SECRETOS CON JAIME MAUSSAN”

NO ESTAMOS SOLOS: EL CASO CAMPECHE (#1 NO ESTAMOS SOLOS: EL CASO CAMPECHE)

VIERNES 19

En el año 2004, en Campeche, un avión de la Fuerza Aérea que patrullaba la costa detectó una serie de OVNIS en sus radares. Esto desencadenó una intensa investigación que resultó ser el primer caso oficial desclasificado de México. Años más tarde, el caso se conectó con los archivos que liberó el Pentágono.

COMPAÑEROS GALÁCTICOS: LOS OVNIS Y LA EXPLORACIÓN ESPACIAL (#2 COMPAÑEROS GALÁCTICOS: LOS OVNIS Y LA EXPLORACIÓN ESPACIAL)

VIERNES 26

A través de inquietantes videos, se ha corroborado que extraños cilindros y luces zigzagueantes orbitan cerca de la famosa Estación Espacial Internacional. Desde la Nasa, no hay explicaciones certeras. ¿Qué ocurre en el espacio? ¿Hay tecnología observando los pasos de la humanidad?

EP03 – PIRÁMIDES EN EL CIELO, LOS OVNIS Y EL ORDEN MUNDIAL

Se han registrado múltiples avistamientos de una extraña pirámide triangular flotando sobre los principales edificios gubernamentales del mundo. Sin embargo, no existe información pública de estos sucesos. La pregunta es: ¿estarán contactadas las grandes potencias con estas naves?

EP04 – LA RUMOROSA Y LOS SECRETOS DE BAJA CALIFORNIA

Existe una zona en Baja California, entre Tijuana, San Diego y la isla de Guadalupe, donde se han registrado algunos de los avistamientos OVNI más impresionantes de los últimos tiempos. Además de los pobladores, pilotos de la marina registraron una gran cantidad de encuentros ¿Qué es lo que sucede?

EP05 – POPOCATEPETL, SECRETOS INTRATERRENOS

Desde hace años, el volcán Popocatépetl ha sido escenario de numerosos avistamientos ovnis. ¿Están relacionados con la actividad volcánica? ¿Qué otros casos similares se han reportado en el mundo? Gracias a los expertos en el tema, encontraremos las respuestas a estas preguntas.

EP06 – LA CIA Y SUS ORGANIZACIONES SECRETAS

La desclasificación de los archivos secretos de la CIA ha sido un gran paso hacia la transparencia y la verdad. Sin embargo, al mismo tiempo, ha generado aún más preguntas y especulaciones sobre lo que realmente está sucediendo en nuestro universo, y sobre todas las cosas, lo que pasa en la Tierra…

EP07 – LOS CONTACTADOS Y SUS FOTOS IMPOSIBLES

Existen miles de fotografías de OVNIS, pero pocas son sorprendentes. Desde los años 50 hasta hoy, algunas personas han logrado capturar imágenes no solo de las naves, sino también de sus tripulantes. Billy Meier, uno de los grandes contactados, ha demostrado que la realidad puede superar a la ficción.

EP08 – SEÑALES, MENSAJES EXTRATERRESTRES

El intento de una comunicación extraterrestre se está trabajando desde hace años, con los mejores profesionales. Hoy día hay quienes afirman que los extraterrestres llevan tiempo respondiéndonos a pesar de que no lo percibimos de inmediato.

Gran estreno: “Los expedientes secretos con Jaime Maussan”

viernes 19 de mayo a las 21 hrs.

Chi-Col / 22 hrs. Arg / 22:40 hrs. Mex