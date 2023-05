Claudia y Adán, amarrados

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Marcelo, en lastimosa duda

Último chance del canciller

La constante de la actual administración se ha significado por el adelanto de los tiempos, el más notable es el de la sucesión presidencial; desde hace casi dos años, una estrategia, hay reconocerlo, muy eficiente. “Las corcholatas llevan ventaja a la oposición, que ayuda con su marasmo, hasta hoy.

La preferencia del Presidente, el que decide quién será, se ha marcado indudablemente en dos personajes: Claudia Sheinbaum y Augusto Adán López. Marcelo Ebrard fue mencionado desde el inicio y después fue sumado Ricardo Monreal, quien en aras de la “lealtad” ya renunció, después de ser invitado por AMLO a una reunión.

Es sencillo mencionar quién es el más apto de los cuatro, Marcelo, sin duda, pero también, el que menos posibilidades tiene para ser el elegido. Las razones, también son fáciles de captarlas.

Es el mejor porque es el más preparado de todos, incluyendo al Presidente, el más conocedor de la política, le ha sido leal y ha manejado bien la relación exterior, que, de paso, le ayuda para sus pretensiones presidenciales. En corto, ha sido su traductor, habla el inglés, en los encuentros con los poderosos del norte. Otra ventaja.

Así de claro y conciso, pero no le alcanza, AMLO no requiere al mejor, ni al más preparado, le interesa el más sumiso, el entregado, al menos inteligente, su lema es, 90 por ciento de sumisión y 10 por ciento en conocimientos. Claudia y Adán son los ideales para sus conveniencias.

Sabe que si fuera Marcelo, en el poder, lo haría a un lado y podría repetirse el escenario de Lázaro Cárdenas con Plutarco Elías Calles: el 10 de abril de 1936, un cuerpo militar sacó a Calles de su casa, en pijama, lo condujeron a un avión del Ejército con destino a California. ¿Se imaginan? Se armaría un desastre en todo el país. Ejército, Marina, seguidores y otros en rebelión.

Algo paradójico, se dice con acierto que las relaciones políticas son connivencias en todo, es un acuerdo de voluntades entre el autor y sus cercanos, que encierra aquello de “mafia en el poder” acuñada por AMLO, con dedicatoria al gobierno de Enrique Peña Nieto. Hoy se practica.

La investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicos, Cide, María Amparo Casar, afirmó que los partidos adoptaron un lema que nos ha hundido más en corrupción: Tapaos los unos a los otros y pidió romper con esa inercia y fomentar la cultura de la denuncia, ya que la corrupción en México va en aumento.

De regreso con Marcelo, está en una encrucijada real, no se ve ningún resquicio por donde pueda ser elegido por Morena como su candidato y de no ser en esta etapa, mejor que se despida de la política y vivir de sus millones que son bastantes. Su edad, sería su peor enemiga en 2030.

Insisto, Ebrard, en caso que obtuviera otro chance por la libre, contaría con Monreal, a menos que el zacatecano lo traicione, han sido comparsa, pero del senador puede esperarse todo, le podrían haber prometido la titularidad de la Ciudad de México y de ahí su transmutación a zalamero.

Lo dicho, Marcelo no la tiene nada fácil, hace su lucha y aún no se vence y sería decepcionante para él, que quedara en el gabinete de Claudia o de Adán, si ganan, no hay nada escrito, pero casi todos los políticos carecen de dignidad; las pruebas de las experiencias son abundantes en la historia de este país.

