En 45 días concluirán trabajos de reubicación del pozo Alce Blanco

Atienden desabasto de agua en Naucalpan

Naucalpan, Estado de México.— En aproximadamente 45 días concluirán los trabajos de reubicación del Pozo de Alce Blanco, lo que permitirá a OAPAS atender el suministro de agua potable que solicitan vecinos de los fraccionamientos Pastores y Echegaray, así como de la colonia 10 de abril. La prolongada disminución del caudal proporcionado a Naucalpan por el gobierno federal, ha provocado una crisis hídrica en el municipio que mantiene al organismo con acciones a corto, mediano y largo plazo para atender las peticiones vecinales de más de 40 colonias afectadas por esta reducción.

El gobierno municipal ha reiterado públicamente que esta administración es sensible a la necesidad de contar con el servicio, por lo cual el Organismo de Agua ha tomado medidas inmediatas para mitigar los efectos negativos que la falta del recurso hídrico genera en los hogares de las familias naucalpenses.

La Comisión Nacional del Agua del gobierno federal entrega en bloque el recurso hídrico a la Comisión de Agua del Estado de México para este municipio, el cual se redujo en 7.5 por ciento, es decir, pasó de 1,726 litros por segundo a 1,596 litros por segundo.

De acuerdo con el organismo el problema no radica tanto en la falta del recurso hídrico sino en la baja presión existente que provoca que los tanques no puedan ser llenados y en consecuencia que no llegue a los tinacos de las casas.

La prolongada sequía mantiene a menos de 50 por ciento a las presas que surten al Sistema Cutzamala, por lo que el organismo descentralizado de agua implementó medidas para optimizar el suministro del vital líquido, entre las que destacan recorridos diarios para detectar zonas del municipio más afectadas y atender así la demanda por medio de pipas.

Asimismo, con la reubicación y perforación de 350 metros de profundidad y equipamiento del pozo de la calle 8 y Calzada de la Naranja se atenderán las demandas de agua potable que se tienen en la zona industrial y en colonias arriba mencionadas.