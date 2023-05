Pronostican más bochorno y chubascos para Cancún

José Luis Montañez

Influencia de zona de baja presión sobre la península

En Quintana Roo, las temperaturas serán calurosas y bochornosas en el transcurso del día y cálidas por la noche y madrugada, ante la influencia de una zona de baja presión sobre la Península de Yucatán en interacción con la entrada de aire marítimo tropical con variable contenido de humedad proveniente principalmente del mar Caribe y del Golfo de México.

Habrá incremento de nublados, lluvias fuertes con actividad eléctrica, probable caída de granizo y rachas fuertes de viento de 40 a 50 km/h en la mayor parte del estado.

El Servicio Meteorológico Nacional ubicó un tren de ondas tropicales que se desplaza sobre el Océano Atlántico, la primera de ellas se localiza sobre el centro del mar Caribe y más al sur sobre el oeste de Venezuela y el este de Colombia.

El clima en el municipio de Benito Juárez será nublado durante el día con lluvias fuertes, actividad eléctrica y rachas fuertes de viento.

Mientras que las condiciones del clima en Cozumel serán de nublados durante el día, lluvias fuertes, chubascos, actividad eléctrica y rachas fuertes de viento en áreas de tormenta de 40 a 50 km/h.

La Coordinación Estatal de Protección Civil recomendó mantener las precauciones a la navegación marítima y actividades acuáticas a lo largo de las costas de Quintana Roo y canal de Yucatán por los efectos del viento y oleaje elevado.

Marina intensifica combate al sargazo

De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Marina (Semar), durante las últimas dos semanas han recolectado 3 mil 240 toneladas de sargazo, lo que equivale a 216 toneladas diarias, que si bien, es un buen número, aún no es suficiente para mantener las playas completamente limpias.

Y es que esa cantidad representa 27.3 por ciento de las 11 mil 840 toneladas acumuladas en las playas en lo que va de 2023. Asimismo, se anticipa que la llegada del sargazo va a continuar de manera intermitente, al menos los próximos dos meses, de modo que se convierte en un riesgo para el periodo vacacional de verano.

La Marina reporta que los volúmenes de sargazo en los últimos 15 días corresponden con el incremento en la acumulación del alga flotando en altamar que anticipó la Universidad de Florida en su boletín del 30 de abril de este año.

Asimismo, los reportes coinciden con los recales masivos del alga en playas de Cancún, como El Mirador. De acuerdo con el reporte semanal presentado durante la conferencia matutina presidencial, se informó que la Marina ha desplegado 12 buques sargaceros, seis embarcaciones menores, 9 mil 50 metros de barreras de contención, así como 350 elementos en las playas de Benito Juárez, Isla Mujeres, Othón Pompeyo Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum.

Hay que destacar que, el costo de recolección por metro cúbico de sargazo va desde los 15 a 85 dólares para los gobiernos municipales, mientras que para los hoteles retirar la misma cantidad tiene un valor promedio de 27 dólares, por los instrumentos y la maquinaria que han adquirido para hacerlo, esto de acuerdo con información de la bióloga de la Unidad Académica de Ciencias Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), Rosa Elisa Rodríguez Martínez.

En este caso y ante el recale masivo de sargazo en Playa del Carmen, José Gómez Burgos, secretario de la cooperativa turística de Playa del Carmen lamentó que aún no se colocan barreras más resistentes para que no llegue a las playas, pues por el fuerte oleaje la infraestructura ya está desgastada y se daña. “Aún no se han instalado las barreras, esto por las condiciones meteorológicas, estamos en esa situación de los malos tiempos, aunque luego mejora, pero no lo han instalado por eso. Lo que necesitamos es que haya barreras más fuertes, que no se revienten, y que esto no sea un impedimento para colocar las barreras”, explicó.

Arranca en todo el estado el monitoreo de rentas vacacionales

La Secretaría de Turismo estatal (Sedetur) dio a conocer que ya iniciaron el monitoreo de las 41 mil habitaciones activas de rentas vacacionales en Quintana Roo en cuanto a sus ocupaciones, que actualmente alcanzan hasta el 60%.

De acuerdo con la dependencia estatal se analizan las ocupaciones de las ubicadas principalmente en Playa del Carmen y Cancún, asimismo, van a registrar el número de unidades activas y precios promedio, que en el último de los casos es de mil 138 pesos la tarifa diaria.

La intención es contar con un termómetro completo de las ocupaciones turísticas en Quintana Roo, de tal manera que el reporte señalará cómo se está comportando el mercado de las rentas vacacionales que son una opción más para hospedarse, y que están igualando los números junto con las ocupaciones que mantienen los hoteles normales. De esta manera se puede alcanzar una regulación que sea de beneficio para todas las partes.

La dependencia estatal refiere que están elaborando sus reportes con datos de la consultora AirDNA, no obstante, aún están en proceso de registro de estos puntos de hospedaje para identificar dónde operan, asimismo, asegurarse de que cumplen con el pago de los impuestos correspondientes.

En este marco, informaron que Holbox es el destino que reporta la mayor ocupación en este tipo de hospedaje, con 73% en una oferta de 837 rentas; en segundo puesto se ubica Cancún, que reporta 69% con 11 mil rentas y en tercer sitio se encuentra Cozumel con una ocupación de 67% del total de sus rentas vacacionales.

El presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Turismo Receptivo (Amatur), Sergio González Rubiera, explicó que el incremento de los turistas que están optando por las rentas vacacionales, sí tiene una repercusión en las ocupaciones hoteleras convencionales, no obstante, en los casos de los tours y traslados, los números no se han visto afectados y esperan que todo mejore en verano.

“Mayo ya no es un mes de temporada baja, sin embargo, vimos que tuvimos una disminución mínima, algo contrario a los centros de hospedaje que están dejando de captar casi 20% de los viajeros que llegan a estas plataformas vacacionales y lleva a que no alcancen el 100% como sucedía otros años”, aseguró.

Finalmente, la Sedetur destacó que para finalizar mayo la ocupación general en Quintana Roo fue de 72%, aunque se anticipa que para verano se puedan alcanzar, números incluso superiores al 90 % de ocupación general.

Interés de Yucatán en turismo de Quintana Roo

Por su parte, la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, A.C. (AMHY) informó que están alistando una campaña para atraer a turistas de estados como Quintana Roo, y es que, actualmente sus reservaciones para junio, julio y agosto se encuentran bastante por debajo de lo que han promediado en años anteriores.

El presidente de la AMHY, Juan José Martín Pacheco, informó que preparan una campaña digital para atraer a turistas de Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, ya que son las entidades con mayor presencia turística en Yucatán, durante el periodo de tiempo referido en etapas anteriores.

“Las personas de estos estados de la región son las que tienen más afluencia hacia el estado durante ese periodo de tiempo, pero ahora buscamos atraerlas en diferentes épocas y que no sea en solo ciertos meses del año”, comentó.

En este sentido, también reconoció que hay eventos de diferentes tipos que contribuyen a que haya mayor afluencia turística, entre atracciones deportivas, culturales y de espectáculos, no obstante, lamentó que cuando no hay una cartelera como tal, sí se nota la disminución de huéspedes en sus destinos.

“Hay eventos, pero no los tenemos cada semana, entonces hay meses en los que la afluencia es menor, por ejemplo, habrá más eventos, pero hasta octubre o noviembre, que es hasta cuando la gente empieza a llegar”, dijo, de modo que es necesario que tengan otro tipo de actividades para mantener una ocupación constante.

De modo que, Martín Pacheco agregó que trabajarán con la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) para que sea posible promover también turismo de Congresos y Convenciones, y es que con ello se va a estimular la llegada de otro sector de viajeros a esa entidad, tal y como sucede en Quintana Roo “Hemos evaluado estas acciones para tener más movimiento en los hoteles de la Ciudad de Mérida”, dijo.

