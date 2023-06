Criminal, desaparecer las NOM de salud

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

López-Gatell, revancha contra clase media

Es el mínimo de seguridad, control y atención

de enfermedades

Comunidad médica la más perjudicada

Sin normas, errores pueden llevarlos a la cárcel

Del Mazo, priistas lo acusan de traidor

Abandonó a Alejandra del Moral

Arturo Zaldívar justicia para niños de la guardería ABC

Olvida a muertos de la Línea 12

Y de 400 muertos por incompetencia gubernamental

L´Oréal y Movistar se unen en RSG

Todo poder cae a impulsos del mal que ha hecho. Cada falta que ha cometido

se convierte, tarde o temprano, en un ariete que contribuye a derribarlo

Concepción Arenal (1820-1893), escritora y socióloga española

Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud que aglutinó tanto poder como el de definir la vida o la muerte de miles de mexicanos. En la fase final del sexenio de López Obrador, es más poderoso que el mismo López Obrador.

Si bien hay un desastre en la administración pública federal, es muy claro que en esta fase final del gobierno de Morena, en materia de salud es donde el saldo es terrorífico. Después de la crisis que generó la pandemia de la Covid-19, en donde el sentimiento totalitario de “Los López” (López-Gatell y Obrador) provocaron la muerte “silenciosa” de más de 400 mil mexicanos, que ante la lentitud, incompetencia y deshumanización del subsecretario, descansan en sus moradas eternas sin el mínimo de justicia terrenal.

Ahora, ante intereses perversos, ideológicos y económicos, quita las normas oficiales en materia de salud. Las NOM de salud no son inventadas por un médico loco en un laboratorio. De acuerdo a información del gobierno de México, “Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana; así como aquellas relativas a terminología y las que se refieran a su cumplimiento y aplicación”.

Agrega la 4T: “Las NOM en materia de Prevención y Promoción de la Salud, una vez aprobadas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades (CCNNPCE) son expedidas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación y, por tratarse de materia sanitaria, entran en vigor al día siguiente de su publicación”.

Sintetiza: “Las NOM deben ser revisadas cada 5 años a partir de su entrada en vigor. El CCNNPCE deberá de analizar y, en su caso, realizar un estudio de cada NOM, cuando su periodo venza en el transcurso del año inmediato anterior y, como conclusión de dicha revisión y/o estudio podrá decidir la modificación, cancelación o ratificación de las mismas”.

Se trata de medidas mínimas que debe tener la sociedad para poderse defender de cierto tipo de enfermedades, establecer medidas para los análisis clínicos, las limitaciones y alcances de los aumentos, así como la información elemental de los médicos para atender diversas enfermedades que van desde la diabetes hasta el cáncer; desde un resfriado hasta la pulmonía.

Además, es el marco de seguridad para que los médicos puedan desarrollar su profesión sin extralimitarse de las normas que todo gobierno debe establecer para evitar la muerte por problemas de salud. Hasta donde el gobierno Andrés Manuel López Obrador se ha dejado manipular por un plato de tercera como López-Gatell. una estrategia.

ESTE ES EL POR QUÉ

1.- Ahorrar para que la 4T tenga dinero para comprar votos para la elección presidencial de 2024. Sin NOMs, no es necesario tener burocracia que haga el seguimiento.

2.- Ideológicamente, le pega a quienes tienen vidas organizadas, con servicios de salud o seguros. Son miembros de las clases medias. Las altas tienen sistemas de salud que pagan y de alta calidad. Los pobres no tienen nada y no hay nada que se controle para su bien. No habría prevención, diagnóstico, control y vigilancia.

3.- Atrás se ve corrupción, ya que dejarían libres a laboratorios y a grupos médicos que no tendrían normas a las que se sometan para evitar abusos.

4.- Como la gente se tiene que morir de enfermedades, se acaba el diagnóstico, como ocurre en hospitales del IMSS, ISSSTE y todas las instituciones públicas de salud. Ahí tendrían otro ahorro.

5.- La venganza mayor es contra la comunidad médica, misma que fue pisoteada durante la pandemia por López-Gatell. La humillación llevó a varios a su muerte y sin el mínimo reconocimiento del gobierno y de una sociedad que estaba sumergida en el discurso oficial, cargado de política electoral.

Es un crimen de Estado de verdad, no creo que López Obrador esté consciente de este tipo de atrocidades cometidas por el subsecretario López-Gatell y sus implicaciones en la salud de los mexicanos. Sin embargo, el alto burócrata que ahora tiene el control de la Cofepris, le toma el pelo al Ejecutivo federal y daña a millones de seres humanos, que somos los mexicanos que habitamos el país.

PODEROSOS CABALLEROS

DEL MAZO, ¿EL TRAIDOR?: Una gran crisis de gobernabilidad se le viene al cierre del sexenio de Alfredo Del Mazo en el Estado de México. Los priistas locales, así como sus compañeros del PAN y PRD, lo acusan de haber traicionado a su candidata Alejandra Del Moral. La abandonó en todos los sentidos. Si logró más de l45% de votos, fue por ella. Su dirigente del PRI en la entidad, Eric Sevilla, hizo todo para obstaculizar el desarrollo de Alejandra. Del Mazo, nos dicen, hizo lo mismo que su primo Enrique Peña Nieto: Entregar a Morena el poder, para no ser perseguido por los enormes negocios que se hicieron en la entidad. De aquí a septiembre, le van a poner todo tipo de trabas a quien consideran “traidor” del proceso del pasado 4 de junio. *** ARTURO ZALDÍVAR: Ayer leí en Twitter un comentario del ministro de la Corte, Arturo Zaldívar, ex presidente de ese cuerpo colegiado. Así rezaba: “Hace 14 años murieron 49 niños y más de 100 quedaron gravemente lesionados por la negligencia de altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Desafortunadamente, la Corte avaló la impunidad. Sólo 3 de sus 11 integrantes votamos por señalar a los responsables. Eran tiempos de “independencia judicial”. #JusticiaABC #NoDebieronMorir”. Tiene mucha razón. Aunque matizado sin tendencias partidistas, tampoco debieron morir en la Línea 12 del Metro 26 personas; ni más de 400 mil por incompetentes al frente de la lucha contra la Covid-19. Y, tiene razón Zaldívar, #NoDebieronMorir. Ni los bebés del ABC, ligada a la familia de Felipe Calderón, ni los ocurridos en este sexenio. #JusticiaPareja Los criminales no deben andar libres. Zaldívar acusa a sus compañeros de banca en el pleno de ministros de la SCJN. Él tiene responsabilidad con sus votos en otras materias y en no atraer casos de crímenes cometidos por ineptitud, ideología o por corrupción, desde las altas esferas del gobierno, con el que simpatiza y protege.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

L’Oréal, liderado por Kenneth Campbell, y Telefónica Movistar, de Camilo Aya, se unen para amplificar el impacto positivo de sus acciones en beneficio de las mujeres. Con el objetivo de impulsar su potencial, su empoderamiento y mejorar tangiblemente sus oportunidades de desarrollo e inclusión a la vida económica del país, trabajarán en dos líneas prioritarias: contra la violencia digital y la belleza por un futuro.

