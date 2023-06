“Men in Tutus” regresa con su ballet comedia a la cartelera

Con un equipo 70% mexicano

Imperdible, 17 y 18 de junio en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

Arturo Arellano

El ballet comedia Men in Tutus regresa a México con un elenco conformado íntegramente por varones que buscan dar un giro único a clásicos del ballet como “El Lago de los Cisnes”, “El Corsario” y “La Muerte del Cisne”, con funciones del 10 de junio al 1 de octubre en varias ciudades del país.

Tonatiuh Gómez, productor del espectáculo, bailarín y fundador de la compañía, platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “se trata de un programa de ballet clásico, la idea de introducir la comedia es poder hacer atractiva la producción. Es algo innovador y diferente, no es nuevo, no lo inventamos, pero es poco común, hay solo dos compañías en el mundo que hacen este tipo de espectáculos, de hecho, colaboramos con una de ellas. La idea era traer estas propuestas de ballet comedia al país”.

Tengo una fundación con el equipo que se llama Tonatiuh Gómez, estamos apoyando talento y proyectos, iniciativas que apoyen la creación, específicamente más en la danza, yo soy primer bailarín del ballet de San Diego en California y de ahí nace todo con Iván, un roomie que es mi amigo y decide irse a una de estas compañías de ballet comedia”.

Recordó que durante la pandemia “muchos bailarines estaban en depresión, Iván era uno de ellos y platicando con él me doy cuenta de que era el único mexicano que estaba ejerciendo ballet comedia en zapatillas punta de forma profesional en el mundo, es una locura, ¿por qué no más mexicanos? Así que le dije, ‘inspiremos a otros, hagamos un movimiento’. Él no quería al inicio, por la cultura que hay en Latinoamérica que es más machista y no están acostumbrados a ver varones en tutú o maquillados así”.

DA PIE AL BALLET INCLUSIVO Y LO APLAUDE EL MUNDO

Reconoció que “lanzamos este programa de ballet comedia que era para estudiar y resulta que orgánicamente y sin difusión en medios, en un año llegamos a tener 322 chicos estudiando con nosotros. A veces a las 6 de la tarde, en Chile a las 2 de la mañana, en Corea, China, Estados Unidos, se unió gente de todo el mundo en sus horarios respectivos y sin pretextos. Entonces no se quedó en una semana, la gente nos pidió mantener el espacio, porque no había otro así de inclusivo, que los entrenaba para hacer lo que querían”.

Y es que, destaca que es “difícil, porque siempre se ha estereotipado el ballet, de que es para mujeres o para gays, pero yo no soy gay y soy bailarín. Dentro del mismo gremio del ballet hay cosas que se creen solo para mujeres, como los tutús o usar puntas para bailar; cuando en realidad hay muchos chicos que quieren hacerlo. Nos cuentan que se quedaban a ver las clases de sus amigas y luego practicaban solos, lo que podrían aprender de solo ver”.

Cree importante “traer más caras a este tipo de ballet comedia para que inspiren a los chicos. A Iván le pedí me pusiera en contacto con Víctor, su director de ballet para hablar con él, lo invitamos a dar una clase y estaba muy sorprendido. Lleva más de 50 años bailando y en ballet comedia alrededor de 37, es de quienes más ha aportado a este género. En este gremio es una leyenda viva que ya trascendió”.

Y celebró que Víctor quedó fascinado con la idea de enseñar ballet comedia en México, “es que no había visto algo igual, dijo que muchos tenían talento para bailar profesionalmente, que estábamos incentivando a los chicos, no obstante, nos advirtió que solo existen menos de 30 empleos para hombres que quieren bailar en zapatilla de punta, dentro de las dos compañías existentes en el mundo”.

TRABAJO MONUMENTAL

De aquí nace la idea de abrir la compañía Men in Tutus en México “es un trabajo monumental, lograr una compañía que sea sólida y que dé oferta de trabajo a los chicos constantemente. Males on Pointe o Ballets Trockadero de Monte Carlo llevan décadas. Entonces nosotros nos educamos, buscamos apoyo, fuimos con la Secretaría de Cultura, empresas y en todo eso nos empezamos a presentar en chiquito. Víctor Treviño, el director nos prestó los derechos de sus obras para presentarlas”.

Más tarde descubren en estimulo Efiarte, “y logramos presentarnos en el Teatro de la Ciudad ‘Esperanza Iris’, también en otros foros en otros estados. Lo que se veía difícil, porque se trata de hombres con maquillaje, tipo drag queen, y la gente cree que no es un show para toda la familia, pero no es así, no tiene nada de vulgar, tiene algo de comedia y todos la van a pasar muy bien”.

Adelantó que este show tiene dos partes “Primero es la parte tipo ballet gala, después tenemos ballet que es ‘El Corsario’, que es bastante demandante, se usa para competencias, lo interpretaré con Iván, yo soy el hombre y él es la princesa. Luego vienen ‘Las odaliscas’ y por último ‘La muerte del cisne’, que desde el vestuario se ve la comedia, es muy chistoso. Viene un intermedio, hablamos del ballet comedia, y hacemos el segundo acto del ‘Lago de los Cisnes’. Que es con la música original, solo algunos efectos para destacar las bromas. Víctor es un genio con eso, vemos a una princesa con pelo en pecho, en las axilas, de 1.80 y el reto es encontrar a un príncipe que además de jurarles amor, tiene que ser fiel y sino lo logran van a mantenerse como cisnes toda la eternidad”.

El valioso espectáculo, cuyo objetivo es crear nuevas audiencias para el ballet, se presentará el 17 y 18 de junio en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX y los boletos pueden ser adquiridos por medio de Ticketmaster o directamente en la taquilla del teatro.

