La obra teatral La Casa de La Bandida, tres corcholatas, un colado, más los que se apunten..! fue escrita, historia y libreto, por el periodista José Luis Montañez Aguilar como un homenaje póstumo a la gran actriz mexicana Carmen Salinas, quien el 9 de diciembre de 2021 partió de este mundo.

Es una puesta en escena que causó mucha expectación por sus alcances, pues su formato innovador, tenía escépticos a muchos que no imaginaron cómo el autor iba a poder mezclar un debate periodístico de altura, con la comicidad de Benito Castro, que interpreta el personaje de Palillo y el drama de una historia contada a partir de una casa de citas famosa en la década de los cincuenta y que muchos recuerdan todavía como “La Casa de La Bandida”.

No fue fácil reunir a un elenco tan grande en el que participaron los periodistas Ramón Zurita, Roberto Vizcaíno, Víctor Sánchez Baños, Francisco Reynoso Torres Paquirri, Salvador Martínez, Carlos Pozos, conocido como Lord Molécula, y José Luis Montañez.

La orquesta de Pepe Arévalo, el sexy ballet DI, David López, Martín Muñoz, Ruth Mendoza, Jorge Ibarra y Maricarmen de la Peña, todos bajo la dirección de Fernando Garcilita y la coproducción de Gustavo Salinas.

Semanas de arduos ensayos, ajustes y más ajustes al libreto y teniendo como escenario el teatro Gran Recinto de Tlalnepantla, Estado de México, finalmente se estrenó la obra que deleitó a más de dos mil espectadores, muchos de los cuales repitieron la función.

El maestro Benito Castro fue muy preciso al señalar que esta puesta en escena está llamada a triunfar, si se “peina”, como un clásico del teatro popular mexicano.

Por lo pronto, José Luis Montañez Aguilar, productor y autor de la obra, nos da la noticia de que ya prepara un segundo bloque de presentaciones y su viaje a Las Vegas para definir con los ejecutivos del Caesars Palace su presentación para mediados de septiembre.

“Todo está bien, todo en orden y cumplimos a tiempo con el pago a los participantes de tan especial puesta en escena”.

“Un reto realmente complicado que me ha dejado satisfecho, pero sobre todo gran aprendizaje”, dijo el productor José Luis Montañez Aguilar, tras agradecer a todos y cada uno de los que formaron el elenco, por haber puesto el corazón en una obra que ya es una realidad, pese al negativismo de muchos que se quedaron con la boca abierta cuando La Casa de La Bandida, tres corcholatas, un colado, más los que se apunten..! levantó el telón el pasado 7 de junio.

“Amigos míos, este mensaje es para toda la compañía. Sólo para agradecer la entrega, desde el señor productor hasta el último de los que fungieron como tramoya, periodistas, actores, bailarines, directores de escena, todos, todos los empleados del teatro. Muchas gracias por hacerme parte de este proyecto que disfruté mucho. Porque si hay algo que yo disfruto mucho es la entrega. La tenacidad, la alegría y el ánimo de una compañía nueva, pero con muchas ganas de sacar adelante las cosas, me llena de energía, me llena de ánimo y a pesar de que, pues yo ya soy un viejo lobo de mar en esto del teatro, al trabajar con una compañía con estas ganas, con esta enorme disposición. Y a pesar de los pesares, sacar un reto tan importante adelante, pues es una satisfacción personal. Gracias periodistas, gracias señor Montañez, gracias a mis compañeros actores, excelentes todos, a mi tío Benito, a toda la gente de tramoya, a mi Amanda, hermosa, al Fer, a todo mundo, gracias compañía. Gracias, me hicieron una semana maravillosa, me voy lleno de energía y espero y confío que más adelante, con esta disposición que ustedes tienen y este ánimo que manejan, tendremos un montaje a la altura de las circunstancias y con muchísimas cosas bonitas, les agradezco infinitamente, gracias”.

Comentarios de Benito Castro

“Los que en un momento tuvimos escepticismo con respecto al éxito de La Casa de La Bandida, tres corcholatas, un colado, más los que se apunten..!, y vimos demasiado optimista a José Luis, a final de cuentas, tenía razón y le echó los huevos por delante. Y su proyecto se hizo realidad. Yo estoy seguro que dándole una buena peinada, podemos quedar en una obra de 2 horas, que es lo más que te aguante el público y también la legalidad, de acuerdo a la ley de autores. Pero sí, entre 1:45, 1:50 y 2 horas, está perfecta para que la gente lo disfrute, lo agradezca y no se esté estirando en la butaca después de 3 horas, es demasiado. Además, un ajuste, una buena peinada le va a dar el ritmo. Idóneo para que sea ágil y, obviamente, todas las joterías de la burbuja, ponerlas muy bien es una ayuda para el Palillo. Sensacional, entre el Palillo y la burbuja van a ponerle la sal y la pimienta a esta obra y va ser un éxito, porque son lágrimas, risas y amor. Tiene todo. Las lágrimas son de los pinches gobiernos que nos han tocado sufrir y ahí Palillo se va a encargar. No, está redonda, está redonda y el título es idóneo, La Bandida la ha hecho María Félix. Bueno, ¿quién no sabe quién es La Bandida? Pero hay que decirlo, más, sobre todo, la parte donde se dice: Aquí se planeaban muchas cosas con respecto a la historia de México. Así fue, como en los tiempos de gloria de La Tigresa, de la Serrano, que ahí se sentaron todos los Presidentes, todos los secretarios de Estado en esa casa, porque era la mujer de Díaz Ordaz. Entonces, felicidades a todos. Felicidades José Luis. Felicidades, Fernando, y como lo dijo Martín Muñoz, del ingeniero de esto, hasta el más humilde de los seguidores. En el backstage, todos sensacionales, todos entregados y con un profesionalismo y disposición únicos. Yo he trabajado muchas obras, muchos años y siempre me ha impactado y me ha impresionado los héroes desconocidos de los teatros. Quiénes son los héroes desconocidos, los que están rifando allá atrás, como el caso de los que tuvimos nosotros. Felicidades a todos, se nos da buena y estamos en contacto, los amo a todos y cada uno de ustedes. No voy a decir nombres para no, no no omitir a nadie, pero se les ama con pasión y frenesí a todos y sobre todo a todas, un abrazo”.