Paternidad

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

La nefasta clase política esta en abierta disputa por la paternidad de los programas sociales en México. AMLO dice a los 4 vientos que es el indiscutible padre, pero veamos si AMLO está en una más de sus mentiras.

En el sexenio salinista se creó el Programa Solidaridad que básicamente consistía en la realización de obras públicas, aunque para compensar la desigualdad del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el pelón de Agualeguas creó en 1993 el Programa Procampo con el cual se apoyaba con créditos a los hombres del surco mexicano. En 1997, Ernesto Zedillo se convertiría en el padre del programa social Progresa que empezó apoyando a la gente pobre en el campo de México con 700 pesos y una despensa cada dos meses.

Vicente Fox comenzaría el sexenio en 2000 con la paternidad del Programa Social Oportunidades con el cual se apoyaba a los mismos segmentos que en el sexenio zedillista solo que el abanico se abrió para los electores de zonas urbanas paupérrimas.

Felipe Calderón amplió el botín electoral para favorecer al PAN con hasta mil pesos de apoyo bimestral y con el rubro de Oportunidades; Enrique Peña Nieto amplío el padrón de pobres favorecidos con dicho programa al que se sumaron estudiantes con calificaciones de no menos de 9. Se sabría que cientos de jóvenes terminaron sus carreras y en sus cuentas personales llegarían a acumular hasta 40 mil pesos.

En el 2000, Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno en la capital del país comenzaría a otorgar apoyos con 700 pesos bimestrales a mexicanos de la tercera edad, a partir de los 60 años. Al ganar la Presidencia de la República, en 2018, AMLO estableció el programa de apoyos para adultos mayores de 60 y más, que hoy reciben hasta 4 mil 800 pesos bimestrales universalizándolo hasta llegar a casi 11 millones de beneficiarios, pero desapareció todos los apoyos de regímenes anteriores incluyendo al campo ocasionando un verdadero desastre. El botín electoral es muy abultado y solamente esa base le permite a AMLO y Morena resistir ante cualquier elección por difícil que parezca.

Desde Salinas hasta AMLO, los programas sociales son por mandato de la Constitución, no como una graciosa dádiva de los gobernantes en turno. Hoy, AMLO a través de sus mapaches morelitos amenazan a la gente advirtiéndoles que si no votan por Morena se acabarán los apoyos.

Está claro que AMLO no es el padre de los programas sociales en México y si bien, es el autor indiscutible de su universalización, también es cierto que con los programas sociales tiene a unos 11 millones de mexicanos agarrados de donde más duele para que no se vayan con sus votos a otras lacras sociales llamadas partidos políticos.

Y a propósito de paternidades, es de reconocer a AMLO la ley 3 de 3 empujada por él para hacer que los irresponsables deudores alimentarios, esto es los padres que sin escrúpulos tienen hijos no sólo de temporal sino también de riego, le entren con sus hijos porque si llegan a figurar en el padrón de los deudores alimenticios estarán fritos y refritos porque no podrán tramitar una licencia de manejo, un INE, una pasaporte, no podrán acceder a cargos de elección popular e incluso chambear en el gobierno. Así que si usted amigo lector o radioescucha tiene por ahí hijos de riego mi recomendación es que se ponga al corriente porque si no podría hacerse acreedor hasta 5 años de cárcel y sin derecho a fianza. Así que, Caifanes dijo caifitas.

