Ex consejeros electorales, opositores

Desde el portal

Ángel Soriano

La experiencia electoral adquirida en el IFE e INE de algunos ex consejeros será utilizada ahora en contra de la IV-T y al servicio de la oposición, a alto precio, desde luego, pues se trata de un tema de actualidad y poco explorado por los litigantes que ahora encontrarán una mina de oro para supuestamente defender la democracia.

Hasta ahora, no se han fijado las reglas de los citados ex servidores públicos que una vez conocido como se mueve el ambiente subterráneo electoral, ponen sus conocimientos al mejor postor, aprovechando desde luego que fueron desplazados, algunos, y que necesariamente guardan resentimiento porque no se les permitió seguir disfrutando del presupuesto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador los considera “farsantes” porque en temporadas electorales anteriores no asumieron la postura que ahora tienen, y guardaron silencio “como momias” toda vez que les favorecían las condiciones electorales en las que se desenvolvían como funcionarios públicos privilegiados y ahora no, están al margen del erario.

La temporada electoral de 2024 corre el riesgo de desatar las pasiones: si los desplazados del presupuesto se unen para impugnar una elección de la que ya desde ahora se acusan violaciones a la Ley electoral y se están documentando, lo cual se prevé se de en un ambiente caldeado que, si bien para apasionante la justa electoral, también tiene sus riesgos destabilizadores.

TURBULENCIAS

AMLO, por el sureste de la República

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de supervisión del Tren Maya y de las mega obras portuarias y ferroviarias en la región sureste de México, que detonará al país como una nueva potencia de clase mundial y exhibirá al mundo —cuestión que no ve la limitada visión del diputado Gabriel Quadri y sus seguidores—, que tratan con desprecio a los habitantes de esa rica porción del país. Conexión al mundo no sólo por las avanzadas comunicaciones tecnológicas, sino por ambos océanos, ferrocarril y súper carreteras, además de vastos recursos naturales y atractivos turísticos. Acompañaron al mandatario los gobernadores de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado… Aprovechando la oportunidad de su defensa desde la tribuna presidencial, la flamante secretaria de Gobernación, Hilda Luisa Alcalde Luján, defendió también a su compañera de gabinete, Rosa Icela Rodríguez, que es frecuentemente criticada por la forma de vestir e indicó que el pensamiento conservador y misógino demuestra una vez más su hipocresía y su misoginia, pero se avanza en ese sentido al quedar descubierto quienes se oponen a que las mujeres conquisten mayores espacios… Y en esa lucha por empoderarse, la senadora Xóchitl Gálvez es impulsada por un buen sector de la sociedad para que se lance en busca de la candidatura presidencial del PAN y de la Coalición Va por México. Como ha ocurrido en otras ocasiones, los políticos opositores que son atacados desde las oficinas gubernamentales se benefician de tales ataques, pues los dan a conocer y se posesionan en la opinión pública que los ve como héroes. Gálvez ha aprovechado bien las oportunidades que le da ser contestataria al discurso presidencial… Entran en vigor las reglas del juego de la oposición y los aspirantes a la candidatura a Palacio Nacional deberán iniciar la recolección de firmas para demostrar que sí tienen presencia y partidarios y, además, que su inscripción no es con el objeto de obtener otro cargo de elección popular, sino están dispuestos a ir por la grande, en tanto los seis aspirantes de Morena realizan circo, maroma y teatro con el objeto de llamar la atención de los medios y avanzar en su campaña, pero aún así, muchos sólo dan traspiés.

