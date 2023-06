Confunden al pueblo con el líder

Desde el portal

Ángel Soriano

En una competencia desproporcionada por quedar bien con el Presidente, los aspirantes a coordinadores de la defensa de la IV-T, llegan hasta la ignominia de ofrecer cargos a sus hijos “porque son muy inteligentes”, cuando en el país hay millones de talentos en las universidades e institutos de educación superior que merecen oportunidades de acceder al servicio público.

Y no sólo desean quedar bien con el que decidirá quién será su sucesor, sino que en plena época de austeridad y de miseria de una gran mayoría de mexicanos, se han atrevido a pedir donaciones para financiar sus campañas, cuando en actos públicos oficiales han exhibido —y exhiben al fragor de la campaña— costosos relojes como los robados en la Plaza Antara.

Y no sólo eso, sino que ahora otro aspirante ofrece al presidente López Obrador pensión íntegra -cuando el mismo tabasqueño las eliminó por ofensivas al pueblo- y una senaduría vitalicia, que no existe, en el colmo de la abyección, pues el mismo Jefe del Ejecutivo federal ha dicho que será el pueblo el que decida quién será el continuador de la IV-T.

Lamentable espectáculo de los aspirantes a la Presidencia de la República que denota su falta de imaginación y capacidad para conducir a la Nación, carentes de imaginación pero sí mucho ambición para continuar medrando en los puestos públicos. Exhibidos en público y en privado, es seguro que no pasen la prueba e igual como ocurre en la oposición, se bajen de la contienda.

TURBULENCIAS

Lilly Téllez no tiene la fuerza que dice

El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, indicó que al bajarse de la contienda la senadora Lilly Téllez demuestra que no tiene ni la capacidad ni el arrastre suficiente para reunir 150 mil firmas para competir por la candidatura presidencial de la coalición PRI-PAN-PRD y otros deberán hacer lo mismo pues no cuentan con las simpatías suficientes; de los trece que quedan, seguramente irán declinando otros u otras, como la misma senadora priista Claudia Ruiz Massieu, que bien podría contender por la alcaldía de Acapulco o Chilpancingo… Será, ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudio X. González el que, a través de su hijo -a quien le heredó los cargos como si fuera una monarquía-, con el visto bueno del ex presidente Carlos Salinas, decida quién será el candidato opositor. Ya está decidido, dijo, por eso algunos están abandonando la contienda y otros esperan su recompensa por figurar como comparsas, pero ya se decidió y lo dará a conocer el lunes próximo, luego de la celebración del V aniversario del triunfo de la IV-Transformación… Con molestia reaccionó la ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, el cuestionamiento sobre su origen judío como se ha dicho e indicó, con acta de nacimiento en la mano, que es mexicana con todos los derechos ciudadanos y políticos y pidió dejen de molestar al respecto… Y aunque no está obligado a rendir cuentas pues se trata de recursos propios, el ex titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, señala que ha gastado cerca de 300 mil pesos, toda vez que se echa un taco a orilla de la carretera o en fondas pueblerinas y viaja de aventón. El ex canciller Marcelo Ebrard no le cree y pide que haya transparencia en el manejo de los recursos que les ha asignado el partido y que ascienden a 5 millones de pesos… El Senado de la República reconoció en la senadora Xóchitl Gálvez su postura de defensa de los programas sociales y que su trayectoria demuestra que nunca ha estado en contra de los mismos.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista