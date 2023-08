Pide Adán Augusto López apoyar nuevo gobierno de Delfina Gómez

Recorridos por Edomex

Valle de México.— Al encabezar asambleas informativas en los municipios de Zumpango, Tepozotlán y Tultitlán, Adán Augusto López Hernández pidió a los mexiquenses respaldar el nuevo gobierno que encabezará la maestra Delfina Gómez Álvarez a partir del próximo 15 de septiembre.

A casi un mes de que la maestra tome protesta, López Hernández consideró que el reto que enfrentará la ex titular de la SEP al frente del Estado de México será una tarea sumamente difícil, por lo cual, deberá contar con el respaldo del pueblo del Estado de México.

“Hay que ayudarle a Delfina, no es fácil la tarea. Ustedes ya decidieron cortarle la colita al dinosaurio, ya se va, ya se fue, afortunadamente ese dinosaurio no pudo cumplir 100 año”, aseveró el político tabasqueño. En su mensaje, el ex secretario de Gobernación reconoció a Zumpango como una “tierra trabajadora y solidaria que alberga el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, ha recibido durante estos años de Cuarta Transformación más apoyo e inversión que en las últimas tres décadas”.

A 27 días de que terminen los recorridos por todo el país, el aspirante a coordinar los trabajos de Defensa de la Cuarta Transformación, dejó en claro que pese a los intentos fallidos de la oposición, no habrá marcha atrás en los programas sociales aún después de que Andrés Manuel López Obrador concluya su gobierno.

En Zumpango, Tepotzotlán y Tultitlán, los morenistas refrendaron su respaldo a Adán Augusto para que se convierta en el candidato a la Presidencia de la República.