El electorado rumbo al 2024

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

A menos de un mes de que conozcamos a los candidatos de Morena y sus rémoras y de la cada vez más insostenible alianza opositora, ninguno de los suspirantes despierta la menor intención de votar por ellos. Las encuestas, aún las hechas a la medida, mantienen altos índices de gente que dice no saber por quién votar. Será muy alto el abstencionismo.

De las seis “corcholatas”, a pesar de utilizar el aparato gubernamental, recursos públicos y las viejas prácticas del acarreo, las tortas y los doscientos pesos, no levantan ninguno de los representantes de la 4T, mucho menos la que será ungida despierta el ánimo ciudadano, la cual con una imagen acartonada, imitadora de la narrativa del inquilino de Palacio Nacional con un mal sonsonete sureño. A eso se debe agregar el aparente conflicto entre la favorita y el ex canciller que provoca dudas en el electorado, más que encender pasiones mueven a la apatía. Nadie se traga la disfrazada campaña que hacen los de la 4T, sabedores de que la decisión está tomada y que la tan cuestionada encuesta decisoria sólo es un formulismo; buscan eso sí negociar su premio de consolación en la CDMX, el Congreso o en el partido. Los memes son la mejor prueba de que no levantan ninguna simpatía.

Por su parte, los aliancistas se empecinan en no querer ganar las elecciones ni sacar a los morenos de Palacio Nacional. Todo apunta a que es una farsa la propuesta de buscar un candidato de unidad, electo por los ciudadanos por mayoría, con el único y obligatorio requisito de aceptar un programa de gobierno común. No supieron o no quisieron aprovechar el fenómeno de comunicación de la xochitlmanía y el descontrol que provocó en el propio presidente y en la 4T, incluso haberle arrebatado el manejo de la agenda pública y convencer, mediante su victimización, a sectores poco convencionales como son los jóvenes y simpatizantes de Morena. Además, Xóchitl Gálvez cumple con las características de una propuesta ciudadana, representante de la sociedad civil más que de partido. Sin embargo, pudieron más los intereses personales y de grupo, por lo que el PRI echa toda la carne al asador para imponer a la experimentada Beatriz Paredes, pero quien cuenta con la mala fama del instituto que gobernó a este país por casi un siglo, con una estela de corrupción que indigna todavía al electorado.

La estrategia de enfrentar a las dos aspirantes pareciera favorecer a la casi ungida del Presidente, ya que es obvio que la tlaxcalteca no motiva a las nuevas generaciones y difícilmente los panistas la respaldarían. Sin duda es una política valiosa con muchos años en la administración pública y en el parlamento, experiencia que debieran aprovechar para sumar al proyecto de programa de gobierno común, puede aportar mucho a la campaña de Xóchitl y formar parte del gabinete, pero no se puede convertir en una quinta columna.

