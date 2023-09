En esta llamada 4T recuerden que “el buen juez, por su casa empieza”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La ministra Yasmín Esquivel sigue impune

La propia Xóchitl Gálvez lo anunció, que una vez que se hiciera oficial su candidatura presidencial por parte del Frente Amplio por México, le lloverían una serie de descalificaciones y agresiones para tirarla. Como se recordará, hace unos días fue la exigencia, porque así son los morenistas y rémoras que los acompañan, de que su casa fuera demolida, pero, al parecer, esa demanda no prosperó y ahora salieron con que la senadora panista habría cometido un supuesto plagio en su tesis como ingeniera.

Una máxima que tendrían que recordar en esta errada y llamada Cuarta Transformación, reza que “el buen juez, por su casa empieza” y basta con voltear a ver un expediente que aún sigue pendiente y se trata, ni más ni menos que el de la ministra “cachirula” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), Yazmín Esquivel Mossa, quien sí plagió no una, sino dos tesis, la de licenciatura y la de maestría.

El caso es que la señora Esquivel sigue formando parte del máximo tribunal de la Nación, después de una serie de “maromas” que hizo especialmente su equipo de abogados, que optaron porque el asunto se dejara en paz.

No sobra señalar que la ministra “cachirula” goza de la protección del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además, en su momento, la defendió con todo del plagio, tema que salió a la luz cuando el tabasqueño la quería imponer como presidenta de la SCJN.

Que fue un “error estudiantil”; que el daño no es tanto; que es una guerra “de potentados” en contra de la inocente y cándida ministra Esquivel, en fin, ya no hallaba el de Tepetitán qué pretexto inventar para proteger a quien es la esposa ni más ni menos que del constructor consentido de esta errada y llamada Cuarta Transformación, José María Rioboó.

Claro que la señora Esquivel de Riobóo, ha sabido pagar con creces el favor dispensado por el inquilino de Palacio Nacional. Cuestión de ver que todas las iniciativas enviadas por López Obrador a la Suprema Corte, por descontado tienen el voto a favor de la ministra “cachirula”, además del de la ministra Loretta Ortiz.

Como se recordará, este plagio causó gran controversia en la UNAM y se comenta en los corrillos académicos y políticos, que la actitud un tanto cuanto dubitativa del rector Enrique Graue, presuntamente se debió a que tendría una gran y afectiva relación amistosa con el constructor favorito de esta errada y llamada Cuarta Transformación, quien supuestamente, le habría pedido el favor, en nombre de la amistad, para que su esposa no saliera afectada de todo este lío. Y como prueba está que Esquivel continúa con su lugar en la Corte y no tiene pensado renunciar ni siquiera por decoro.

Tiempo después, y en el caso de un supuesto plagio en la tesis de Xóchitl Gálvez, el rector de la máxima casa de estudios, solicitó al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández, que, tanto el Comité de Etica como el Consejo Técnico de dicha Facultad, investiguen sobre este asunto, cuyo fin ya no verá porque el doctor Graue se va en noviembre.

Desde la Cámara de Diputados, la senadora Gálvez reconoció que en el informe profesional con el que se tituló como Ingeniera en Computación debió de haber colocado las bibliografías de dónde obtuvo algunas referencias. Agregó que la mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo y por lo tanto, son sacados de manuales técnicos.

Lógicamente, los morenistas y sus rémoras, seguirán con esta guerra.

Municiones

*** Si algo hay que reconocerle a la flamante coordinadora de Morena, Claudia Sheinbaum, es que logró convencer a su jefe para que Omar García Harfuch fuera prácticamente postulado para la candidatura del partido guinda al gobierno de la Ciudad de México. Desde luego que el ex secretario de Seguridad Ciudadana a nivel local, tiene brillo propio, ya que es considerado un buen policía, pero no goza de la simpatía del presidente López Obrador, que es un hombre de odios, pero la señora Sheinbaum le “vendió” el argumento de que García Harfuch es el único que puede rescatar para Morena la CDMX, que ella perdió por su evidente ineptitud, en 2021. Hace tiempo, cuando el tabasqueño se reconcilió con el senador con licencia Ricardo Monreal, se dice que el zacatecano le comentó que tenía la certeza de que podría rescatar la capital de la República para el morenismo, sin embargo las cosas cambiaronn y el propio Monreal lo entendió así. El resto de los aspirantes al gobierno de la CDMX, deben estar muy tristes, como la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada, pues con la irrupción de García Harfuch, prácticamente no tendría nada que hacer. Y eso de que un personaje tan cuestionado pero muy fiel a esta errada y llamada Cuarta Transformación quiere “aventar” a la candidatura de Morena al gobierno de la CDMX, al subsecretario Hugo López-Gatell, es sin duda, todo un despropósito, pues el también llamado “doctor muerte”, al contrario de García Harfuch, tiene la más grande animadversión por parte de la ciudadanía de todo el país por su pésimo desempeño durante la pandemia de Covid-19. A ver si no lo bajan como le ocurrió al gobernador de Morelos. Cuauhtémoc Blanco. ¡Lástima!, que López-Gatell no se puede dedicar al futbol.

*** Nada bien le fue al secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, que inauguró la Glosa del V Informe de López Obrador. No faltaron en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, los gritos y las mantas, de uno y otro bando. Y es que no podía ser de otra forma, pues en el Presupuesto de 2024, los programas sociales y las obras faraónicas, “elefantes blancos” del lopezobradorismo que han demostrado que no sirven para nada, son las prioridades del inquilino de Palacio Nacional. “¿Por qué tanto endeudamiento?”, le preguntaron los diputados de oposición al responsable de las finanzas públicas y entre lo que contestó el titular de la SHCP, fue que se prepara una “transición de manera ordenada”. Lo que en realidad ocurre, es que –como se ha consignado en este espacio en anterior entrega-, les urgen recursos para comprar el voto. Además, por otra parte, hay que observar pequeños detalles como que el presidente López Obrador les sigue entregando todo y más al Ejército. Ahí está como prueba que el presupuesto destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional, (Sedena), se incrementó en un 131 por ciento. El exsecretario de Economía y diputado priísta Idelfonso Guajardo gritó: “En el paquete económico mienten, traicionan y roban”. Luego de media hora de receso que decretó la presidenta Marcela Guerra, salieron las mantas, recriminaciones y hasta jaloneos. Así, mientras la oposición gritaba “¡Segalmex, Segalmex!”, caso en el que el “inocente y cándido” Ignacio Ovalle fue objeto de burla, los de Morena, echando siempre mano del pasado gritaron “¡Fobaproa!”.

