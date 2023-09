Hello Seahorse! en su Hiper Méx Tour llega a la Ciudad de México

Prepara un concierto inolvidable para el Pepsi Center WTC

Alista todo para el próximo 5 de octubre en la Ciudad de México, en donde se asegura que los fans se llevarán muchas sorpresas por parte del grupo creador de “No es que no te quiera”

Alexandra Arellano

Una de las bandas más importantes de la escena indie rock de México presenta su nuevo material discográfico el cual lleva por nombre el mismo título de su gira 2023, “Hiper Mex”, disco que se caracteriza por el repentino cambio de estilo musical que denota su capacidad de transformación y evolución que tienen en la música, para brindar nueva oferta musical a sus miles de fans, ahora experimentando con la electrónica.

Una producción discográfica que aborda las emociones y sentimientos, ya que cada canción es la manifestación de cada emoción que existen en la vida diaria, a lo largo de 10 tracks, y que te invitan a reinventarte y transformarte como individuo para generar una transformación grupal, y que te insista a moverte y no quedarte estancada “‘Hiper Mex’ marca una transformación muy clara, es una transformación pero también es un volver a la raíz de HELLO SEAHORSE!” dijo Denis Gutiérrez, durante la conferencia de prensa que brindaron en las instalaciones del Pepsi Center en el WTC, lugar donde el próximo 5 de octubre será su parada para su turno del tour “Hiper Mex” en la Ciudad de México.

En cuestión de tecnisimos en la producción musical es un disco sumamente rico en sonidos ya que sus productores son grandes músicos de la escena del rock mexicano entre los que se encuentra el vocalista de Kinky, un grupo que es gran amigo de la banda, ahora llevando sus mensajes a la traducción de sonidos de la festiva música electrónica, lo que declaran como una experiencia sumamente gratificante.

Y en materia visual, reconocieron el trabajo de Daniel Castrejon un diseñador que ha estado presente en la materia estética de los festivales de electrónica, a quien le dieron libertad creativa para que llevara a un lenguaje visual la materia musical, detonando en una portada retrofuturista, con toques ochentera, que pese a que está muy cargada de distintos motivos y colores es muy orgánico, respetando el logo de la banda que surgió desde sus orígenes que es un ojo.

En cuanto a los detalles que se brindaron del show, aseguraron que será un concierto colorido, y festivo en donde las sorpresas recaerá en la nueva instrumentación y energía de algunas de sus canciones, será un concierto electrónico, que no olvidará la raíz de Hello Seahorse!, esto con motivo de brindar una nueva manera de vivir los shows en vivo para sus fans, y sobre todo cargarlos de diversión “queríamos sentirnos frescos”, apuntó Denise.

No te pierdas este concierto el próximo 5 de octubre en donde también se espera tengan grandes invitados, y sobre todo una nueva manera de vivir la música que lleva tantos años creando los intérpretes de “Bestia”, en donde si no es tu estilo la electrónica no te preocupes pues también respetarán los sonidos de sus piezas más emblemáticas para que las disfrutes al máximo y te lleves una experiencia completa de lo que ofrece la banda HELLO SEAHORSE!