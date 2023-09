México ¿país de cínicos?

Desde el portal

Ángel Soriano

Lo peor que nos puede pasar es convertirnos en un país de cínicos, estableció en pleno ejercicio del poder el ex presidente José López Portillo, en tanto que el mexiquense Enrique Peña Nieto consideró que la corrupción es parte de la cultura nacional; priistas ambos, conocedores de los recovecos del poder, sabían lo que decían y se cumple: la autoridad moral brilla por su ausencia.

Lamentable, por ejemplo, que dos destacadas mujeres hayan escalado a niveles de poder y de representatividad nacional por la vía torcida, por la trampa y en engaño, y no es que se dude de la capacidad de quien plagió una tesis y ofrezca volver a presentar un examen profesional y obtener su título, sino lo cuestionable es la modalidad del fraude y de la burla a la norma.

Y no son asuntos personales de una u otra persona, sino se trata de las máximas instituciones de nuestro país: ¿cómo la máxima casa de estudios puede colocarse a nivel mundial en un sitio privilegiado de dos de sus egresadas obtuvieron sus títulos mediante el trampeo?, o cómo el máximo tribunal de justicia puede aplicar la ley si una de sus integrantes la evade.

Se trata del prestigio o desprestigio de nuestras instituciones, a las cuales se llega, se dirá a las nuevas generaciones, mediante la trampa y el engaño y se aplica la política mediante el lenguaje más vulgar y verdulero, “amarren a sus perras”, dicen en la Cámara de Diputados; “ya se van a la chingada”, dice el gobernador de Nuevo León; “no estés chingando”, expresa el líder del PAN, ¡así avanzamos hacia la civilidad y la democracia?

TURBULENCIAS

Persecución política a consejera electoral

Con apenas un año en el ejercicio de sus funciones, la consejera presidenta del Instituto Electoral de Oaxaca, Elizabeth Sánchez González, fue suspendida por el contralor Alejandro Cruz Rodríguez, quien detectó desvío de recursos públicos, en tanto que el Congreso local aprobó la realización de una auditoría al respecto y se advierte que este sainete de ninguna manera afecta el proceso electoral en puerta… Otro conflicto de poderes se avecina en Morelos, donde la Fiscalía anticorrupción acusa a la Marina de haber allanado sus instalaciones e ingresar a las mismas sin contar con la orden de aprehensión correspondiente, en tanto se debate si el fuero del fiscal Uriel Carmona es válido sólo en el estado o en todo el país, si es para delitos comunes o federales, pero mientras tanto se mantiene en prisión… Con todo el apoyo de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México y responsable nacional de los Comités de Defensa de la IV-T, Claudia Sheinbaum, el ex jefe policiaco capitalino, Omar García Harfuch, inicia su precampaña en busca de coordinar los comités en la CDMX, luego ser candidato y asumir el mismo cargo que su madrina, en tanto que quedan en el aire las precandidaturas de Clara Brugada, Lía Limón y Sandra Cuevas, que competirán en clara desventaja con el apuesto nieto del general Marcelino García Barragán que cautiva a las féminas por encima de los movimientos feministas… En clara ventaja se consolida la candidatura del senador morenista Alejandro Armenta, en tanto que su primo todo parece indicar tiene la encomienda de sacar adelante el cuestionado presupuesto de egresos del 2024 y para lo cual se requiere de la unidad total de la bancada morenista. Ya la panista Xóchitl Gálvez hizo las observaciones correspondientes para privilegiar el presupuesto en tareas urgentes de seguridad nacional y de salud, rubros que afectan a la población y para los cuales no se ha destinado ni los recursos ni la atención que se requiere, al contrario, hay omisión e incapacidad, indica.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista