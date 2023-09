En Amecameca, Duvan Monroy, estudiante de Colombia, cumple su sueño de estudiar veterinaria

Amecameca, Estado de México.— Desde Bogotá, Colombia, Duvan Stiven Monroy Pérez llegó al Centro Universitario Amecameca de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) persiguiendo su sueño de estudiar la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia.

“Desde pequeño quise estudiar medicina veterinaria. Mis intereses siempre estuvieron en el área de la salud y, en particular, en el bienestar animal. Desgraciadamente, en Colombia son pocas las universidades públicas o distritales que ofrecen esta carrera; además, es mucha la demanda y, en consecuencia, pocas las oportunidades”, dijo.

El estudiante verde y oro, de 24 años de edad, expresó que en su país estaba desesperado por no poder estudiar lo que quería. Trabajaba en una veterinaria e incluso ahí le decían que estudiara otra cosa, pero él no se veía haciendo algo distinto.

Por ello, decidió buscar opciones en internet. Navegando, analizó programas de estudio en países como Canadá y España, pero terminó decidiéndose por México, por la UAEMéx, ya que en este proceso conoció a personas que, a pesar de la distancia, lo acogieron.

“Mis padres respaldaron mi decisión, me pidieron que me cuidara y en gran medida, puedo estar acá gracias a ellos. Decidir mudarme a México para estudiar no fue fácil. Tuve que luchar bastante y sacrificar muchas cosas, pero este país me brinda grandes oportunidades y muchas personas me dieron la mano, así que no me sentí tan solo”, señaló.

Luego de arreglar toda su documentación y hacer todos los trámites correspondientes, Duvan llegó a México en febrero de 2020. Fue la primera vez que viajó al extranjero y luego vino el confinamiento por la pandemia. Intentó regresar a su país, pero debido a las restricciones sanitarias todo se complicó.

Finalmente, realizó su examen de admisión y un semestre y medio de la carrera en línea, desde Colombia, lo cual –dijo- académicamente no fue lo mejor, ya que veterinaria depende en gran medida, de la práctica.

“Sin embargo, todo se compensó cuando por fin asistí al Centro Universitario Amecameca. Todas mis expectativas se cumplieron y paulatinamente, afianzo los conocimientos que dependen de la práctica”, aseveró.

El estudiante de séptimo semestre sostuvo que luego de tres años, “le tengo mucho amor a mi universidad y a mi campus, que básicamente es mi otro hogar. Me la paso acá mucho tiempo. Además, mis compañeros y docentes son muy bondadosos conmigo, me acogieron de maravilla. Los profesores son muy respetuosos y he aprendido bastante de ellos”.

Duvan Stiven Monroy Pérez, quien colabora en el podcast que sobre veterinaria se realiza en el Centro Universitario Amecameca y que los fines de semana trabaja como mesero en restaurantes de la zona para completar sus gastos, confiesa que no suele planear mucho sobre lo que hará en el futuro lejano, pero cree que si surgiera una oportunidad laboral que le interesara se quedaría en México. “Lo que si ya estoy pensando es en qué área de la medicina veterinaria me gustaría ejercer”, dijo.

Por otra parte, confiesa que fuera de algunas cuestiones culturales, no ha tenido grandes complicaciones para vivir en México. De hecho, afirmó, “me declaro amante de la gastronomía mexicana, principalmente de los chilaquiles, las enchiladas, la cecina, la arrachera y los tacos de pastor y suadero. Ya no puedo comer sin picante. Me fascinan las diferentes variedades de chile que hay en el país y cómo se preparan”, concluyó.