Encinas, la “verdad histórica”

Ángel Soriano

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, al dar a conocer su segundo informe como presidente de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, dio a conocer que el Presidente de la época, cuando ocurrió la noche de Iguala, presidió tres reuniones -días después-, en donde salió la llamada “verdad histórica” para dar carpetazo al asunto.

A dos de tales reuniones -con funcionarios federales, estatales y municipales-, acudió el ahora aspirante a la coordinación del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, aseguró, como consta en las declaraciones de testigos y minutas de los mismos aunque no dan el nombre completo.

Tal aseveración fue desmentida por el ex jefe policiaco en la CDMX, al indicar que era miembro de la Gendarmería de la Policía Federal y no coordinador estatal, como se asegura, además de que remite a las minutas de la Sedena donde se establece que sí participó para delinear estrategias de investigación para dar con los muchachos, pero no tuvo participación alguna.

Los señalamientos directos de Encinas hacia las altas autoridades de la época y concluyendo que se trató de un crimen de Estado, seguramente dará un vuelco a las investigaciones de 9 años, que confirman la teoría de los padres de los 43 desaparecidos de que hubo participación directa del Estado mexicano. Lo obligado es ¿Qué sigue?

TURBULENCIAS

Lluvia de aspirantes de Morena

Un total de 285 aspirantes se inscribieron para participar en los procesos internos que definirán a las Coordinaciones de Defensa de la Transformación en nueve entidades federativas informó el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, de los cuales 110 son mujeres, 174 hombres y una persona de otro género…En la ciudad de México hay 32 aspirantes y se considera que el proceso de selección, en la que sólo tres son los buenos, seguramente habrá sorpresas: el ex mando policiaco Omar García Harfuch -a quien se proyecta ya para la Grande, toda vez que de la jefatura de Gobierno han salido ya dos candidatos presidenciales-, recibió una nueva andanada, ahora del experimentado líder Alejandro Encinas, que sabe lo que dice: lo involucra en el caso Ayotzinapa. Y el enorme aparato de seguridad que rodea al nieto del General Marcelino García Barragán es otro punto en contra, sobre todo porque en diversos rincones del país se clama por la seguridad y la justicia; donde los pobladores se quejan de que los dejan solo, y en donde cometen diario infinidad de delitos…Sube en este rubro Nuevo León, pasa a ser una de las entidades con mayor violencia, muy por encima de las entidades ya caracterizadas por la inseguridad, lo que deja mal parado al gobernador Samuel García con sus aspiraciones de ser candidato presidencial…Y en los reacomodos políticos y los brincos de los políticos de un partido a otro, la incorporación de Jorge Carlos Ramírez Marín al PVEM para ser candidato a la gubernatura por Morena, es otro de los acuerdos entre las cúpulas partidistas y pago de favores a lealtades y deslealtades, pero la ciudadanía ya se va acostumbrando: no hay convicciones ni vocación de servicio, sino el sólo afán de permanecer en el erario para satisfacer intereses facciosos o personales, muy por encima de los problemas de la comunidad…La alcaldesa con licencia en la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, busca ser no candidata, sino jefa de Gobierno de la Cdmx, aspiraciones remotas ante el cúmulo de aspirantes bien posicionados que están más allá de los escándalos a los que ha acostumbrado a los habitantes de su demarcación…

