Los Tres Tristes Tigres llevarán “Risa de Cuerpo Presente” al Lunario

El próximo 20 de octubre

Un gran espectáculo con rutinas, monólogos y canciones

Arturo Arellano

Los Tres Tristes Tigres, son un trío de comedia-musical que combina Stand Up, rutinas, interacción con el público y canciones de humor (originales y parodias). Desde el 2013 suben contenido a Internet.

Hasta la fecha han presentado 6 shows diferentes por México y Estados Unidos: “Obrando en Grande”, “Crea Fama y Échate a Reír”, “Mexicomedia” y “No Es Concierto”. Actualmente están de gira con dos nuevos shows: “Risa de Cuerpo Presente” y “La Cura es La Risa”, este último con el que llegarán al Lunario del Auditorio Nacional.

Risa de Cuerpo Presente, es espectáculo con rutinas, monólogos y canciones en donde Los Tres Tristes Tigres explican la similitud que existe entre su show y una misa católica; hacen además algunas observaciones para mejorar la asistencia de feligreses y hablan de manera divertida sobre situaciones de la vida cotidiana como la terapia de pareja, las mentiras y la adicción a Redes Sociales, de lo cual nos contaron en entrevista para DIARIO IMAGEN.

Jesús Gallardo comentó “Se van a encontrar con un show que es una parodia de la misa católica, es humor religioso, y estamos contentos de presentarlo y contentos con la respuesta de la gente. El enfoque es sin conocimiento de causa. Yo empecé en un coro de iglesia, ahora decido decir que opino con todo lo que ocurre en una misa como tal, con exageraciones, con parodia y la sátira, que nos caracteriz, pero guardando el respeto que hay que tener por las personas que son muy religiosas”.

De modo que todo está muy bien cuidado, “es aprobado por la tía más religiosa de todo Nuevo León, de modo que pueden ir las monjitas, sacerdotes, que incluso, ya han ido y nos dan una muy buena retroalimentación” agregó”.

Explica que durante el show “Fungimos como el coro de la iglesia, hacemos unas parodias bastante entretenidas que no se pueden perder, hablamos de temas de la vida misma, de la terapia de pareja, de los pecados más comunes, de las mentiras, del TDH”.

Y en cuanto a las canciones refiere “una buena parte son originales y algunos cantos religiosos con el toque de Los Tres Tristes Tigres, en el show todo el material es cien por ciento original”.

Adelantó que para este cierre de año estarán visitando con este show Chihuahua, San Luis, La Ciudad de México, Guadalajara y a Monterrey, “en Monterrey es el último show de Erick Ibarra, ahí se despide, es su última aparición como Triste Tigre. Eso quiere decir que estrenamos monaguillo, se llama Daniel. La verdad la salida de Erick es un tema personal, no hay chisme, es una historia aburrida”.

A lo que Daniel, el recién llegado agregó “me han recibido muy bien, la gente, ya llevaba rato trabajando con ellos, de modo que una cara desconocida para la gente no era, pero desde que salió la primera canción con esta formación, me han recibido muy bien, me dieron la bienvenida. Es algo importante, no es cualquier cosa, le vamos a echar todas las ganas para ser un buen tigre, con mi estilo personal”.

Gallardo, refiere que es importante que la gente se ría “Nos gusta mucho ese espacio de la media y del humor en la vida misma, es algo que está muy presente, en las redes en Tik Tok, todo es humor, la gente está habida de reír, de consumir comedia en muchos formatos y nosotros encantados de tener ese papel de mezclar la comedia con música y standup”.

Finalmente, adelantaron que para el show en el Lunario del Auditorio Nacional, el próximo 20 de octubre, van a contar con invitados especiales, pero serán una sorpresa. Así, con más de 14 años de carrera, el trío mexicano que combina la música con el humor, se encuentra de gira con “Risa de Cuerpo Presente”.

Los Tres Triste Tigres en Youtube tienen más de 500 videos, incluyendo cuatro de sus shows completos, suman 2.6 millones de suscritores y más de 600 millones de vistas. Cuentan con más de 9 millones de seguidores en Facebook, 600 mil en Instagram y 1.3 millones en TikTok