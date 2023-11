Garciarroyo y Los Macorinos llegarán al Teatro Bar El Vicio

Huateque: Pasión Latinoamericana, es un espectáculo protagonizado por Rodrigo Garciarroyo y Los Macorinos, quienes llegarán al Teatro Bar El Vicio para recordar a Agustín Lara, Carlos Gardel, Julio Jaramillo y José Alfredo Jiménez, interpretando lo mejor de sus repertorios con un toque actual, que sin duda va a enamorar a propios y extraños.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó “Es un concierto muy lindo, porque lo que hemos elegido como repertorio es la música clásica popular, porque la premisa es ¿que lo hace clásica? La respuesta es que no la vamos a dejar de hacer nunca y no va a pasar nunca de moda, como Mozart, los seguiremos tocando en las salas siempre que haya seres humanos, sus obras ya son parte de nuestras vidas”.

Afirma que se trata de “compositores y canciones que no se van a olvidar nunca, porque nos hablan con tal contundencia del espíritu humano que ahí están, hacen sentido en los 30’s, 70’s, 90’s y en este 2023, la música y los versos siguen vivos. Elegimos el repertorio con eso en mente, es música rica de cantar y al final son 17 temas de Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba y México, en todos los estilos sonoros de estos pueblos, desde samba, bossa-nova, tango, valses peruanos, pasillo ecuatoriano, tonadas, etcétera y nuestra música mexicana ranchera, por supuesto”.

Al final es un paisaje musical de todo el continente, dijo “de nuestras sensibilidades, música, ritmos y emociones, hay música alegre, triste, enamorada, de corazones rotos, es un paisaje de vocaciones, para quien vaya a verlo, se van a divertir, pero se van a conmover y van a sentir cosas”.

A título personal, reconoció que “Si hay varios temas que me emocionan profundamente, el problema no era que cancines poner, sino cuales quitar. Elegimos inicialmente como 70 temas, pero de ahí nos quedamos en 17. De estas hay canciones que me hablan personalmente, por ejemplo, una pieza ecuatoriana que se llama ‘Sombras’, no las de Javier Solís, es otra pieza, de un hombre que está previendo que se va a acabar su relación amorosa, dice ‘cuando tú te hayas ido me envolveré en las sombras’ y la verdad que es maravillosa”.

A esto agrega que los temas cuentan con arreglos de Los Macorinos e Israel Barrios “Si decimos que esta música no va a morir nunca es porque se trata de un solo cuerpo cultural, y nosotros debemos poner nuestro eslabón para que asi sea siempre. Es una oferta cultural y de espectáculo, que contrasta con esta saturación de otros ritmos que hay en la actualidad, nuestra oferta está más interesada en el arte, en las emociones y belleza, que en la popularidad”.

De tal manera que su objetivo, dice es “Hacerlo bien, francamente, que los arreglos sean nuevos, porque no son covers de lo que hicieron estos autores originalmente. Son nuestras versiones con nuestra sensibilidad, con criaturas escénicas de este tipo. Queremos conectar con los jóvenes en redes sociales, a través de los nuevos medios y que estas obras sigan vivas”.

Huateque: Pasión Latinoamericana de Rodrigo Garciarroyo y Los Macorinos arranca este viernes 10 de noviembre y luego se presentará también el viernes 24 del mismo mes. Los boletos están disponibles al a venta a través de boletopolis.com y en las taquillas del inmueble.

