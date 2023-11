“Heroes: A Videogame Symphony” se presentará en CMDX y Monterrey

Un gran y aclamado concierto

Interpretan en vivo la música más icónica de los videojuegos con elementos visuales

El aclamado concierto de música de videojuegos “Heroes: A Video Game Symphony” presentará múltiples fechas en América Latina, incluido el 31 de enero de 2024 en Monterrey, México en la Arena Monterrey y el 1 de febrero de 2024 en la Ciudad de México en la Arena CDMX. Para agregar aún más emoción, se incluirá un nuevo arreglo para World of Warcraft, se interpretarán nuevas piezas de Assassin’s Creed y, por primera vez, los asistentes al concierto experimentarán la música y las imágenes de la popular serie de juegos Diablo. Las fechas de presentación de esta experiencia única en la vida se pueden encontrar en www.heroes-symphony.com

Jason Michael Paul, el productor y creador de los primeros conciertos de FINAL FANTASY en Estados Unidos, los conciertos del 25 aniversario de The Legend of Zelda, los conciertos de The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses y el fundador de JMP Entertainment, imaginó la experiencia “Heroes” para atraer a los miembros de la audiencia a un viaje de héroes, como lo establece el monomito de Joseph Campbell, un marco narrativo que se puede ver en muchos de los juegos, películas y libros a lo largo de la historia. La historia de todos es la historia de un héroe, contada a través de los asombrosos mundos de otros héroes, en una experiencia inolvidable que no debe perderse.

La música presentada en “Heroes” rendirá homenaje a algunos de los títulos más emblemáticos de la industria del videojuego, incluidos World of Warcraft, The Last of Us, FINAL FANTASY, The Legend of Zelda, Chrono Cross, Chrono Trigger, Portal 2, BioShock, Guild Wars 2, The Elder Scrolls IV: Oblivion, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Elder Scrolls: Blades, Fallout 4, Starfield, Castlevania, Metal Gear Solid, Halo, Mass Effect, Dear Esther, Journey, God of War, Dragon Age, Shadow of the Colossus y más.

Paul ha producido más de 300 conciertos de música de videojuegos desde 2004. Es un productor experimentado conocido por organizar conciertos en todo el mundo para artistas notables como Luciano Pavarotti y los Tres Tenores. Para la serie de conciertos “Heroes”, una orquesta de 70 músicos se unirá a un coro para interpretar nuevos arreglos de una variedad de canciones de múltiples franquicias de videojuegos.

“Estos videojuegos tienen fanáticos increíblemente leales y devotos en toda América Latina”, señala Paul. “Es un absoluto honor presentar esta serie de conciertos a escala global, especialmente con el nuevo material que presenta World of Warcraft, Assassin’s Creed y Diablo. ¡No te puedes perder las experiencias de ‘Héroes’!

“Heroes” ofrece productos exclusivos con licencia oficial a los fanáticos y está prevista una grabación oficial de un programa de dicho concierto para 2024. Para obtener más información, visite www.heroes-symphony.com o comuníquese con Jeannine Jacobi de Fresh PR al (323 ) 903-7063 o jeannine@freshpr.net.

Arena Monterrey: ¬ Puntos de venta: A través del sistema www.superboletos.com, en taquillas de la Arena Monterrey, Palacio de Hierro e Innova Sport. Arena CDMX: ¬ Puntos de venta: A través del sistema www.superboletos.com, en taquillas de la Arena CDMX, Palacio de Hierro y Soriana.