Daniel Me Éstas Matando hará vibrar al Auditorio Nacional

Con su estilo Bolero Glam

Recibieron múltiples reconocimientos, entre ellos un disco doble de plata

Alexandra Arellano

Daniel Me Éstas Matando, el grupo que mantiene viva la herencia musical de los grandes boleristas latinoamericanos como Chavela Vargas, Julio Jaramillo y Agustín Lara, se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

A través de la composición de piezas exquisitas te llevan a una melancolía que se inclina más por la felicidad, y te hace recordar con una sonrisa las producciones musicales que dejaron muchos artistas del pasado, a través de las creaciones de canciones en el presente.

Parte de la magia que se debe reconocer de este dueto musical es la astucia que demuestran a través de la creatividad con la que componen su música, y que hacen que el público no solo juvenil sino hasta de una edad más adulta disfruten sus canciones.

Es curioso pues se pensaría que actualmente los boleros están olvidados, y si no lo están sobreviven gracias al sector de adultos mayores que los escuchan, pero no es asi, ya que desde la llegada de Daniel Me éstas matando, el público más joven se ha interesado de manera titánica por este romántico género.

Y aunque el grupo se sentía feliz por crear estos acercamientos, fue en un punto se su vida que decidieron experimentar combinando el sonido base de los boleros con los ritmos psicodélicos que manifestaba Kubrick, añadiéndole más elementos como los sintetizadores, que detonaron en un nuevo género.

Son los creadores del boleroglam, un género que inyecto colágeno a ritmos clásicos, y que te muestra otra manera de vivir el romanticismo en las letras musicales, desde el año 2018 cuando lanzaron su primer sencillo “¿Que se siente que me gustes tanto?”.

Y es desde esta fecha que su trabajo y esfuerzo constante no se ha detenido y han buscado nuevas fuentes de inspiración para la creación de más y más música, después de todo este proceso, los frutos grandes y hermosos comienzan a visibilizarse a través de los reconocimientos.

Y sobre todo gracias a la oportunidad que tienen de compartir su show contigo en uno de los recintos más bellos de la ciudad el Auditorio Nacional. Metas a las cuales han llegado por su propia cuenta y convirtiéndose en un ejemplo para los músicos independientes, que sueñan con llegar a pisar un escenario asi de importante.

Al reunirse con la prensa de la Ciudad de México brindaron algunos consejos para todos sus seguidores, que al igual que ellos que alguna vez soñaron con lograr todo esto, que el camino de músicos se les haga menos complicado y más divertido, pues declaran que gran parte de su grandeza es su genuinidad, amabilidad y honestidad.

Así que, si no te quieres perder la oportunidad de conocer de que se trata la profunda propuesta del Boleroglam de Daniel me éstas matando, adquiere tus boletos para verlos el próximo 30 de noviembre en el Auditorio Nacional.

En donde brindaran un show variado que contara con muchas sorpresas y un gran invitado especial que ha sido su amigo durante varios años.