Las marcas chinas de automotores arrebatan el mercado a las empresas estadounidenses, coreanas, europeas y japonesas. La fórmula es bajos precios, calidad superior y tecnología más sofisticadas.

En el claroscuro de la venta de automóviles nuevos, sólo tienen una desventaja en países como México: la falta de talleres de mantenimiento y, sobre todo, la carencia de refacciones, mismas que tardan en llegar entre 3 y 9 meses. Esta es una desventaja que deben subsanar.

Mientras armadoras de vehículos europeas, de Estados Unidos, Japón y Corea, se disputan el mercado de autos y autotransportes de motores de combustión con gasolina, los chinos se apoderan del mercado de los vehículos eléctricos.

Las ventajas de estos son evidentes. Con sólo 150 pesos al mes, por el pago de las cargas de las baterías de esos vehículos, para un taxista tendría un ahorro de alrededor de 15,000 pesos mensuales. Al mismo tiempo, esos vehículos son más amigables para el medio ambiente.

A diferencia de los europeos, estadounidenses y de otras latitudes, los chinos son más baratos y tecnológicamente más avanzados.

Al hacer comparaciones, entre otros aspectos, del software de los coches y camiones chinos, avanzan con rapidez. Ofrecen más amenidades (en algunos casos hasta karaoke), sobre todo, velocidad de respuesta en cuanto a las necesidades de viaje y las condiciones de los vehículos. Por si fuera poco, son más baratos en su manufactura, ya que tienen menos piezas de ensamblaje y se basan en módulos que rápidamente son sustituibles.

En la venta al público, las marcas de gran lujo, como BMW, Audi, Lexus, entre muchas más, son hasta 500% más caros que sus similares chinos. Lo más importante, es la calidad que ha mejorado en forma sustancial gracias a la investigación tecnológica que realizan las empresas del país asiático.

China está dispuesta a sacrificar grandes utilidades para invadir el mercado que tiene marcas tradicionales estadounidenses como Ford, Chevrolet, Chrysler, entre otras muchas. Las europeas como Volkswagen, Audi, BMW, Jaguar, Volvo, Seat, entre muchas otras ya fueron desplazadas por las marcas chinas.

Entre las empresas chinas que arrasan el mercado occidental, destacan BYD (Build Yours Dreams) que tomó gran parte del mercado de eléctricos; Chirey, JAC, Baic Motors, JMC, Changan, Omoda, MG y otras más.

La guerra por el mercado automotriz la lleva ganada China. El resto de las marcas en el mundo viven en su zona de confort. No invierten para disminuir los precios de los vehículos eléctricos y en la instalación de sitios de carga. Mucho menos tecnología amigable para el consumidor.

Europa, los países asiáticos tradicionales y Estados Unidos, deben ponerse las pilas, literalmente, para ofrecer vehículos eléctricos, aunque tenga la línea internacional de sus gobiernos de impulsar durante unos años más el uso de los automotores con combustibles de origen fósil.

Necesitamos disminuir la carga de contaminantes a la atmósfera y cambiar a vehículos eléctricos, es la opción más limpia.

ACAPULCO: Después de escuchar a López Obrador, acerca de la recuperación de Acapulco, tras el paso de “Otis”, el mundo se hizo más fácil. En su mañanera, desde Acapulco, la primera, luego que no quería viajar a la zona de desastre para evitar que “ninguneen” la figura presidencial, el Presidente dijo que la reconstrucción de casas en Acapulco, “no es cosa de otro mundo. Rehabilitar 250 mil viviendas afectadas por el huracán hace un mes, es requetebién sencillo. Dijo que “la reconstrucción de 2 mil 500 viviendas, se tiene que hacer con la participación de todos, con un sistema de autoconstrucción que no es cosa del otro mundo porque todas las viviendas de México, de nuestros hogares, las han hecho los integrantes de las familias”. Claro, no se comprometió en pronosticar el tiempo de construcción, ni el costo, ni la recuperación de las fuentes de trabajo que son la fuente de ingresos para comprar comida y materiales de construcción. Claro, desde Palacio Nacional, todo es bien fácil.

COPPEL: Como parte del plan integral de apoyo Acciones por Guerrero, que Grupo Coppel, bajo el liderazgo de Agustín Coppel Luken, puso en marcha para las víctimas del huracán “Otis”, a través de la Fundación Coppel la donación de 50 millones de pesos en apoyos para la atención humanitaria y la reconstrucción en Acapulco y zonas impactadas.

