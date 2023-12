Mau y Ricky presentan su más reciente producción Hotel Caracas

Siguen cosechando grandes éxitos

Planean documental sobre la vida de dos migrantes venezolanos que luchan por sus sueños

Alexandra Arellano

Un par de niños que desde pequeños han compartido todo, nacidos en Venezuela, Mau y Ricky extendieron sus alas para que su vuelo los llevara a conocer nuevos horizontes.

Por lo cual su etapa de formación la vivieron en Miami, eso sin nunca olvidar sus orígenes, lo cual los llevó a formarse un amplio criterio musical que detonaría en un dúo que es multifacético, y que te puedes llevar de una triste o relajada balada hasta las más festivas canciones.

Ahora con sus nuevas producciones y tras un largo camino de trabajo y esfuerzo, suman en distintas plataformas musicales millones de reproducciones, cosa que se prevé se replicará con su nuevo proyecto musical “Hotel Caracas”, que retrata un poco de las raíces culturales y sentimentales de este dúo, un álbum que fue concebido con ayuda de un afamado productor.

El cual tal vez si te lo mencionamos no lo ubiques de primera instancia, su nombre es Malay, y es una de las mentes creativas detrás de grandes artistas como lo son Frank Ocean e incluso Lorde o Zayn, ex integrante de One direction.

Un motivo más sumado a asegurar que este será un disco sumamente variado y rico en ritmo, asimismo a este proyecto se une o más bien se mantiene su fiel e incondicional productor Jon. Quien fue ganador de un Latin Grammy.

Y fue durante la conferencia de prensa que brindaron en la ciudad que se tomaron el tiempo para desmenuzar el origen de este material, ya que aunque pareciera rítmico tiene una gran carga emocional para ellos detrás.

“Hemos estado pasando en los últimos años una crisis de identidad, porque nos fuimos de nuestro país cuando éramos muy chiquitos por cosas de la vida y poco a poco nos fuimos dando cuenta lo mucho que necesitábamos nosotros de nuestro país”, dijo Mau.

Seguido de un relato en el que narró como también se enfrentaron a una barrera por parte de algunos de sus amigos o familiares, la cual se acrecentaba más cada que ellos visitaban otro país pues los aturdían con comentarios en donde los descalificaban como venezolanos.

Es por ello que ahora quieren retomar y exaltar su cultura, para que al mismo tiempo que conectan con la música y sus espectadores reconecten con esa identidad que les arrebataron por comentarios hirientes.

Esto proyectado a lo largo de 16 canciones las cuales estarán acompañadas de videos en donde se forme un documental de su historia.

Una breve y divertida historia que compartieron, fue que Mau olvidó empacar una parte muy importante de su equipaje y fueron los zapatos que coordinaron por lo que decidió estar descalzo en esta conferencia