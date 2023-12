“Voila París” es un legado de pasión, amor y justicia

Se presenta en el Teatro Varsovia

Una obra de teatro que busca ser un acto de justicia para la bailarina, cantante y activista, Josephine Baker

La historia es contada desde diversos personajes, como sus maridos y su hijo, haciendo notar los hitos importantes de su vida

Arturo Arellano

Ícono político y superestrella. Josephine Baker rompió todos los estereotipos para una mujer afroamericana a principios del siglo XX, uno de los peores tiempos para las personas negras en los Estados Unidos. La obra de teatro “Voila París” es un homenaje a ella, la primera mujer negra en protagonizar una película, convertirse en superestrella y ser al mismo tiempo un gran ser humano, considerada una diva en Francia en los años 20, pero no en los Estados Unidos por ser mujer y de color.

“Voila París” es producida por la compañía Ehécatl Teatro, dirigida por Fanny Sarfati, con la actuación de Sandra Galeano, quien nos contó los detalles en entrevista para DIARIO IMAGEN “en esta ebullición mundial, Josephine es un personaje atemporal; y en la obra abordamos temas importantes, hablamos del tema racial, de la discriminación en general, creo que hoy es un momento preciso para contar la historia”.

Hilda Salinas, la dramaturga hizo una investigación minuciosa sobre el personaje, dijo Galeano “quiso escribir un monologo específico para mí y cuando me dió el nombre del personaje, honestamente no la conocía. La historia de Josephine, pero una vez investigado en Google, me atrapó de primera, como imagen, porque me sentí identificada, como la Josephine del pasado, y luego su vida, lo que ha hecho, quien es o era, de primera, dije que sí”.

A esto añade que la dramaturga es una escritora que investiga mucho a sus personajes, hace monólogos de mujeres que han hecho historia “El de Josephine es un papel muy importante, de una mujer de raza negra en los años 20 y pese a dificultades salió adelante, siendo mujer y enfrentando todos los obstáculos que eso conlleva en esa época. Es una representación importante de la mujer, de la lucha como activista, ella fue cantante, actriz, bailarina, activista, fue la única en presentarse el discurso de Martin Luther King y la única que habló en ese discurso. Fue para mí un parteaguas, el de muchas mujeres de raza negra que, a partir de ella y su camino, muchas pudieron hacer el propio”.

Añade que para interpretar a Josephine “la obligación como artista y como actriz es continuar con su discurso y con su lucha, a través de sus palabras y las de Hilda en este texto, tomando en cuenta la vida de ella, es un privilegio hacerlo. Aparte conociendo mis otras virtudes, de que soy bailarina, toco percusión, entonces mi directora toma un poco de todo lo que hago en función al personaje que es multifacético”.

Tras interpretar ese personaje asegura “Me llevo y me quedo esta solidaridad, este amor de Josephine, esa empatía con la gente, esa lucha. Y lo que me encanta es que la gente se va muy conmovida con la historia de esta mujer, en momentos de un mundo convulsionado, el público cuando ve al personaje volverá a creer que si hay eres humanos que hacen la diferencia. Que ante lo que vemos a diario, lo más trágico, lo más oscuro, aún en la oscuridad hay hombres y mujeres luchando por darle luz a este caos mundial”.

“Voila París” tiene una duración de 70 minutos y está dirigida a un público mayor de 15 años. Es producida por la compañía Ehécatl Teatro, dirigida por Fanny Sarfati, con la actuación de Sandra Galeano.

La puesta en escena de “Voila París” se presenta los días 8, 15 y 22 de diciembre de 2023, a las 20:30 horas, en el Teatro Varsovia. El precio es de 300 pesos general; y los jueves de descuento y general a maestros, estudiantes e Inapam, tienen un precio de 250 pesos