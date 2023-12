“Yo veo un México con mucho dolor e injusticia… en punto de quiebre”: Xóchitl

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Respaldada por uno de los equipos electorales del más alto nivel en experiencia política, de Estado y Gobierno, planeación y ejecución de proyectos, Xóchitl Gálvez Ruiz afirmó ayer que los mexicanos enfrentamos hoy 2 proyectos de país absolutamente antagónicos:

Hoy sólo hay 2 opciones: ellos que no quieren una clase media chingona, que quieren que te quedes como estás, que te conformes con lo poco que te dan, que no avances, que te estanques. Y donde continuidad es claudicar y claudicar es rendirse, es agacharse, es conformarse…

La otra opción somos nosotros… y como México no puede claudicar nosotros representamos el avanzar al futuro, progresar, emprender, ganar más, crear prosperidad, innovar, lograr un cambio de mentalidad.

Para lograrlo presentó a su equipo de campaña, los que encabezarán las mesas temáticas que luego de recorrer el país estado por estado y municipio por municipio, de escuchar y dialogar con los más posibles elaboren el Plan de Gobierno más sólido y amplio que haya existido, dijo.

Que haga realidad el sueño de ella y millones para alcanzar un México de clases medias fuertes, con oportunidades, seguridad, educación y salud de calidad donde cada persona pueda alcanzar sus aspiraciones individuales, afirmó.

“En pocas palabras, queremos encabezar un gobierno chingón para construir un México chingón, con una economía orientada a la prosperidad, donde haya seguridad en tu calle y tu colonia, donde la ley sí sea la ley, un México donde se proporcione salud, medicinas y médicos; donde exista educación de calidad con enseñanza de un idioma; donde se apoye a los emprendedores y las habilidades digitales; que apoye a las mujeres con un sistema nacional de cuidados.

“Con estancias infantiles, escuelas de tiempo completo. No podemos dejar a los niños a merced de violentadores sexuales. Apoya a nuestros adultos mayores con un sistema nacional de cuidados para que las mujeres dejen de ser las cuidadoras de los adultos mayores y se puedan integrar al mercado laboral. Un gobierno que respete tus libertades, tu libertad de emprender, de expresarte, de ser tú mismo y de llegar tan lejos como quieras de ganar más, de lograr más.

“Por eso hoy presentamos un equipo que combina la experiencia y la juventud, un equipo que sabe escuchar, un equipo que va a construir una propuesta de país con una clase media fuerte”, enumeró.

Ahí estaban ya, encabezados por Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría, Juan Carlos Romero Hicks, que será el responsable de coordinar el área de Educación, Ciencia y Tecnología; Éctor Jaime Ramírez, Salud; Rubén Moreira, Seguridad; Fernando Gómez Mont, Justicia: Mario Zamora, Sector Agropecuario y Pesca; Silvano Aureoles, Desarrollo Rural Sustentable; Carlos Urzúa, Finanzas Públicas; Josefina Vázquez Mota, Niñas, niños y adolescentes; Ildefonso Guajardo, Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; Emilio Álvarez Icaza, Derechos Humanos; Rosanety Barrios, Energía; Pablo Basañez, México y su Gobernanza-Federalismo; Consuelo Sáizar, Cultura; Roberto Ramos, Innovación y Ciudades del Futuro; José Luis Romero Hicks, Vivienda; Guillermo Ruiz de Teresa, Infraestructura; Rodolfo Lacy, Medio Ambiente y Cambio Climático; José Luis Luege Tamargo, Agua; Angélica de la Peña, Derechos de las Mujeres y las Niñas; Eufrosina Cruz Mendoza, Pueblos Indígenas y Afromexicanos; Edna Gisel Díaz Acevedo, Deporte.

Todos ellos, ex secretarios de Estado, líderes en sus sectores, expertos en sus áreas y temas.

“Un equipo con la más alta capacidad profesional, nada de improvisados. Aquí no hay floreros. Aquí, nada de ocurrencias ni justificar caprichos, pura solidez técnica, sensibilidad social y política. Aquí sí hay demócratas. Todos respetamos a las personas, a las leyes, a las instituciones y a las libertades”, subrayó Gálvez.

Será el período más productivo

Para Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, este periodo legislativo ha sido el más productivo de los 5 de esta legislatura.

“Hemos aprobado más de 120 dictámenes y hemos dado muchos nombramientos. ¿Qué es lo importante, con lo que nosotros vamos a cerrar? El día de hoy vamos a llevar al Pleno la discusión y en su caso, aprobación del nombramiento de consejeros en el INAI, que ha sido un tema que nos ha tenido durante muchos meses atascados en los acuerdos políticos.

“Hoy, por lo menos ya trazamos una ruta. Hemos acordado concluir los procedimientos que están abiertos y dar pauta, si no se logra el consenso el día de hoy, a que una nueva convocatoria inicie el procedimiento que permita que personajes que hoy no han sido evaluados, puedan ser evaluados y nos puedan llevar a ya tener un acuerdo político”, indicó.

Respecto del nombramiento de una nueva ministra para la Suprema Corte, explicó que de la segunda terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador dos de sus integrantes ya cuentan con la aprobación de elegibilidad lo que deja sólo a una para realizar esa evaluación y eso aligerará el proceso del nombramiento.

Y por ahora, agregó, “no hay ahora ninguna acción que nos permita creer que no va a ser así, de hecho, ayer lo hemos ratificado. Se está acelerando porque muchos de los senadores el día de mañana, si no es que hoy mismo en la noche, regresan a sus estados; por eso es que el día de hoy se está logrando la comparecencia a la una de la tarde, de la única aspirante que falta para que la Comisión la escuche y pueda defender ella en todo caso, ante los integrantes de la Comisión, su conocimiento, su experiencia”, explicó.

Así que todo advierte que antes de que termine la siguiente semana habrá consejeros del INAI y nueva ministra, lo que parecía imposible apenas hace algunos días.

