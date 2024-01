El “Grand Comedy Fest 2024” será un buffet de buen humor

27 de enero en la Arena Ciudad de México

Con la presencia de Pepe Lara, El Perro Guarumo, El Costeño, El Norteño y Mike Salazar

Arturo Arellano

El Grand Comedy Fest 2024 se celebrará el próximo 27 de enero en la Arena Ciudad de México, donde Pepe Lara, El Perro Guarumo, El Costeño, El Norteño y Mike Salazar ofrecerán un buffet de estilos de comedia con los que sin duda las carcajadas están garantizadas.

Óscar Burgos, que da vida al Perro Guarumo, platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN, los detalles al respecto “Esta muy padre la combinación que hemos hecho para este evento, porque los comediantes de México y Monterrey tenemos gran amistad, también con los de Guadalajara y trabajar con nuestros compañeros es un agasajo y en esta ocasión es lo que siempre hacemos, ya hemos hecho giras, entre todos, con Mike es con el que más he girado porque somos regios. Entonces la verdad hay mucha química, el chiste es que cada quien presenta su espectáculo, como lo traemos puesto, no de dos horas, sino de una, con un extracto de lo mejor y al final nos juntamos todos”.

Nos adelanta que, en su caso, va como el Perro Guarumo “y mi Patiño Pepe Lara, que viene para hacer lo que hacía antes La Gata, que en paz descanse. Es mi estilo de trabajar a dueto, es Patiño y cómico, como la vieja escuela de carpa, no hago Standup, es comedia clásica como la de Tin tan y Marcelo, Manolín y Shilnski, Viruta y Capulina, entre muchos otros”.

Y describe que “El perro Guarumo siempre va cambiando su libreto, porque vamos actualizándonos, es un individuo que anda borracho, mariguano, es peleonero, cuenta las cosas chuecas y el Patiño lo va llevando en la comedia, algo muy parecido a lo que hacíamos en Guerra de Chistes”.

Añade que se trata de ofrecer diferentes estilos de comedia en un solo escenario “Siempre he creado que es como un futbolista, si le preguntas que posición juega, te va a decir que es portero, defensa, medio, delantero, pero al final sigue siendo futbolista, lo mismo es con nosotros, está el Stadupero, el que hace comedia clásica, el cuenta chistes, pero al final todos somos comediantes”.

Ningún tipo de comedia morirá

En este escenario, agregó que “El Stand Up se integra a lo que ya estamos acostumbrados a ver, y es que, la comedia no va a dejar de existir en ninguna de sus modalidades, ni imitadores, ni dúos, aquí tengo unos muy buenos que se llaman ‘Pacotilla’, también están Los Tres Tristes Tigres, que no es un solo, sino tres músicos, esa otra parte de la comedia”.

Además, recordemos que, a decir de Burgos “Lo que hace El Costeño es Stand Up y lo hace desde hace 30 años, también lo que hace Norteño, ahora Mike (Salazar) lo hace pero de acuerdo a la comedia de actualidad. También están los cuenta chistes como Teo Gonzales, y es muy bueno, donde se para, se llena. La vieja escuela no deja de funcionar perfectamente bien”.

Es por ello que se les ocurrió ofrecer un espectáculo con la mayor cantidad de estilos diferentes en un escenario como la Arena Ciudad de México, de lo cual Mike Salazar nos contó “Brincos Dieras está haciendo estadios, escenarios muy grandes, Franco Escamilla hace Auditorios Nacionales, y creemos que la comedia esta para eso y para más. Yo estuve en el MGM Grand de Las Vegas, por eso estamos tomando los riesgos. Está creciendo la comedia, porque cuando estábamos más chavos, un comediante no metía 15 mil personas a un teatro, solo Polo Polo, pero si eran 5 mil en un teatro ya era mucho”.

A lo anterior Burgos agrega que esto se debe a que los comediantes tienen más recursos “hay más comediantes y más espacios, antes para hacerlo debías estar en televisión, pero ahora con las redes sociales se destaparon muchos. No teníamos las herramientas que tenemos ahora a la palma de nuestras manos, con un celular puedes hacer las cosas y te pueden seguir y darte a conocer”.

Lo que Mike asegura, le dio un plus al Stand Up “es una rama de la comedia, el cabareteo es otra, Brincos vino a darle revolución al cabareteo, pero al final todos vamos por el mismo objetivo, lejos de dividirnos, porque mucha gente si lo ha pensado asi, deben entender que al final somos comediantes. El objetivo único en esta ocasión es que la gente tenga esas cuatro formas de hacer reír. Son cuatro estilos muy diferentes y eso está padre”.

La risa cura

En este marco, Burgos afirma que La comedia si tienes dotes curativos, “definitivamente cura, a quienes la ejecutamos y a quienes la escuchan. Cuando viene lo de la pandemia, los comediantes fuimos los primeros con todo el gremio del espectáculo, que nos pausaron y fuimos los últimos en reactivarnos, pero nuestro trabajo tenía que estar lo de primera necesidad, igual que la comida”.

Comentario que fue apoyado por Salazar “porque la comedia si nos ponemos filósofos también es primera necesidad, porque un día sin reírte es un día perdido, decía Chaplin. Aparte que ejercitas muchos músculos al reírte, generas mucha química para tu cerebro que te hace sentir bien. Por ello existe la risoterapia”.

En este sentido, Burgos agrega que usa su comedia para llevar un mensaje “Al menos en mi conferencia que se llama ‘Como ser feliz a pesar de todo’, si lo uso, porque los jóvenes se hunden en un vaso de agua, entonces yo les presento la perspectiva para que vean las cosas de forma más optimista, y para que se enganchen en la plática y reciban un mensaje, les hablo con comedia. Un pollito es un animal tierno para nosotros, pero para un gusano es un monstruo, asi vemos de pronto las cosas. Creo que la depresión es falta de esa alegría, de que alguien te haga sentir bien, los comediantes tenemos esa labor”.

Y asegura que “La comedia es para tomar la vida un poco en broma, porque alguien que se toma la vida muy enserio pierde la distancia crítica y se pierde a sí mismo, se pierde en el egocentrismo de la solemnidad, se vuelve una persona aburrida. Una persona que se ríe de todo cabe en cualquier lugar. Hoy se habla mucho de la Generación de cristal y yo les digo que no vayan, porque hablamos de todo, como se ha hecho siempre, vamos a que te rías de ti mismo”.

En una época donde suele haber mucha critica para los comediantes, Salazar destaca que “Para ser exitoso no sabría cómo hacerle, pero para el fracaso si existe algo, es querer darles gusto a todos. Lo que si podemos hacer es comedia que no está hecha para ofender, sino para divertir, a mí me conocen como el caballero de la comedia y no me da miedo tocar ningún tema porque no lo hago por ofender” concluyó.

Los boletos ya están disponibles a la venta en Boletopolis.com y en las taquillas del inmueble

