Placebo vuelve con su gira “Never Let Me Go”

26 de marzo en el Teatro Metropólitan

Los boletos salen a la venta deste este 19 de enero

Después de un íntimo y exitoso concierto en la Ciudad de México el año pasado, Placebo estará de regreso en nuestro país con una presentación muy especial que no te puedes perder. El dúo llegará al emblemático escenario del Teatro Metropólitan el próximo 26 de marzo.

La gira Never Let Me Go fue una de las más esperadas y exitosas de 2023. Es por esto que este año, Placebo vuelve a tierras mexicanas para presentarse nuevamente ante todos sus fans y, por supuesto, la capital de nuestro país no se podía quedar sin una visita de estos genios del rock. Ahora, la cita será en el corazón de la Ciudad de México, el Teatro Metropólitan, repitiendo el formato del año pasado: un show más íntimo con su público.

Creada en Londres a inicio de los 90, Placebo se convirtió rápidamente en una de las bandas referentes del rock alternativo en su país. Con el lanzamiento de discos icónicos como Mends, Black Market Music, entre otros, el dúo fue consiguiendo popularidad a nivel nacional e internacional. Hoy es una de las bandas más influyentes y vanguardistas, gracias a temas tan emblemáticos como “Every You Every Me”, “The Bitter End”, “Special Needs” y más. Placebo ya es parte esencial de la escena alternativa mundial.

La gira Never Let Me Go de Placebo está de regreso y, en esta ocasión Brian Molko y Stefan Olsdal se presentarán en el bellísimo escenario del Teatro Metropólitan el 26 de marzo. Los boletos estarán a la venta el 19 de enero en las taquillas del inmueble o a través de www.ticketmaster.com.mx.

OCESAfact: Este 2024, Placebo regresa a Latinoamérica con una serie de conciertos en escenarios importantes como el Luna Park, Estereo PicNic, Tecate Pa’l Norte y más