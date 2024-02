¿Será que puede tanto Segob?, contuvo paro de transportistas

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Abucheo a López Obrador en Villahermosa, sigue voto de desencanto

“Mal empieza la semana al que ahorcan en lunes”, reza un conocido refrán que en la actual coyuntura es perfectamente aplicable al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en esta cuenta regresiva.

Afortunadamente para el tabasqueño, se supone que la secretaría de Gobernación, que encabeza Luisa María Alcalde, al parecer, logró contener el paro que miles de transportistas habían anunciado para hoy, como producto de las terribles condiciones de inseguridad que existen prácticamente a lo largo y ancho del país.

La duda persiste porque, según se supo, cuando Alcalde Luján asistió a la plenaria de los diputados de Morena, de plano les habría dicho que no traía tema para exponerles. ¡Qué tal!

Y se reitera, al parecer porque, ¿será cierto que la secretaria de Gobernación puede tanto? Habrá que estar atentos a lo que ocurra en las carreteras hoy. Mediante un comunicado, la Segob indicó que la reunión se efectuó entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional (GN), con la Coalición de Organizaciones Unidas de Autotransporte.

De manera textual se informó que: “Derivado de la mesa de diálogo en Segob, las organizaciones informaron que no realizarán ningún paro nacional ni bloqueo de vías federales en las manifestaciones que realicen con sus agremiados”.

Las organizaciones que participarían hoy en el paro son la Federación Mexicoamericana de Transportistas, A.C. (Fematrac), Organización Integradora de Derechos Convencionales, A.C. (Indeco), Alianza Mexicana de Transportistas, A.C. (Amtac) y Unión de Transportistas de Carga (Utracasin).

Sin embargo, si nos remitimos a otras mesas de trabajo que suele implementar esta errada y llamada Cuarta Transformación, varias de ellas han fallado porque están llenas de promesas incumplidas.

Otro dato que no debería de menospreciar el de Tepetitán, es que durante la inauguración del Malecón de Villahermosa, López Obrador fue abucheado por sus propios paisanos; esto, en parte, porque se destapó la cloaca de los negocios millonarios de sus hijos que hicieron vía prestanombres, en el que el más “embarrado” es Bobby López Beltrán y que no es un asunto menor que se pueda resolver con insultos matutinos, como lo ha venido haciendo el presidente desde su gustadísimo “stand-up” mañanero.

Además, ante el clima de violencia que se vive en tierras tabasqueños, esto es, las balaceras que se han desatado y demás, el Presidente sólo ha optado por decir que se trata de “pirotecnia”, lo que tiene lógicamente muy indignados a sus paisanos.

Básicamente asistieron a las protestas del malecón de Villahermosa -según ha trascendido-, miembros de diferentes sindicatos: maestros y jubilados, donde el Presidente ha dejado muchos pendientes; puras promesas que no cumplió ni cumplirá.

Independientemente de que lo anterior, sin duda, representa una muestra fehaciente de que el voto de la decepción y el desencanto se incrementa día a día, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, el jefe del Ejecutivo dijo algo el pasado viernes que es bien sabido pero no dejó de sorprender. Declaró que una vez que deje de ser Presidente de México “todo va a quedar igual”.

Lo anterior contrasta con lo que la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum ha venido declarando, que después de que asuma la Presidencia de la República, la que va a gobernar es ella y no su jefe. Bueno sería recomendable que la señora Sheinbaum de Tarriba y López Obrador se pongan de acuerdo.

Siguiendo con lo que ocurrirá hoy, la víspera, el inquilino de Palacio Nacional anunció que también daría a conocer un paquete de reformas constitucionales, entre las que destacan la de pensiones y preocupa la que pretende al Poder Judicial en el que el Presidente pretende primero, reducirlo severamente y luego extinguirlo y sigue con aquello de elegir a ministros y magistrados mediante el voto de su “pueblo bueno y sabio”.

Lo anterior, forma parte de esa guerra que los de Morena han emprendido en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), Alberto Pérez Dayán, por haber otorgado su voto de calidad en contra de la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica promovida por López Obrador.

En todo esto lo que destaca finalmente, es que en contra de lo que esperan en Morena y en Palacio Nacional, en las votaciones del próximo 2 de junio, el partido guinda y sus rémoras no alcanzarán la ansiada mayoría calificada y entonces, ¿qué van a hacer?

Municiones

*** En el marco del inicio del último período de sesiones ordinarias de la LXV Legislatura, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva, que encabeza la diputada Marcela Guerra, a que el dictamen de la reducción laboral de 48 a 40 horas sea publicado en la Gaceta Parlamentaria para efectos de su declaratoria de publicidad y sea integrada en el orden del día de la próxima sesión ordinaria. Moreira expuso la necesidad de que este tema sea analizado y discutido en el pleno como prioridad y de interés público para los mexicanos, con la finalidad de que no se vulneren los términos establecidos para su debida resolución. Asimismo, advirtió que la entrada en vigor puede ser gradual y con apoyos fiscales por parte del Estado, para no ocasionar problemas en las pequeñas y medianas empresas, con el fin de no afectar su debilidad.

*** Será mañana cuando Movimiento Ciudadano arranque con los trabajos de su sesión plenaria que tendrá como sede el antiguo recinto del Senado de la República. Se espera la asistencia del gobernador de Nuevo León, Samuel García, así como de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. El problema es que el invitado estelar será el flamante candidato naranja, Jorge Alvarez Maynez no pues, ¿cómo estará la cosa?

*** En su visita a Washington, hoy la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, dará una ponencia en la Universidad de Georgetown y se reunirá con representantes de diferentes medios de comunicación hispanos. Mañana visitará al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, (OEA), Luis Almagro, y está contemplado un encuentro con funcionarios de la administración del presidente Joe Biden, con quienes conversará sobre temas tan relevantes como la migración; el crimen organizado así como el cumplimiento del nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, (T-MEC) y el aprovechamiento del nearshoring. Además, estará en el Congreso de Estados Unidos y dialogará con miembros de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Finalmente, el miércoles, Gálvez Ruiz sostendrá un encentro con Janet Murguía, residente de Unidos US, la mayor organización latina de defensa y derechos civiles en la Unión Americana.

