El Año del Dragón

Los Pozos de Carlos Pozos

Carlos Pozos

[ Lord Molécula ]

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha acusado a Estados Unidos de inmiscuirse en los asuntos internos de México, tras declaraciones del Departamento de Estado sobre una polémica reforma electoral del oficialismo. Y más recientemente la publicación del doblemente galardonado con el premio Pullitzer, Tim Golden, quien, sin pruebas, publicara la investigación de la DEA (Administración de Control de Drogas), donde investigaron al presidente AMLO de presuntamente recibir dinero por parte del Cártel de Sinaloa para financiar su campaña electoral en el 2006.

Abiertamente, el jefe del Estado Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado: “Como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no les corresponden”, durante una reciente conferencia de prensa en donde planteó que las expresiones del Departamento de Estado contradicen la idea del presidente Joe Biden sobre un pie de “igualdad” entre ambos países.

Para el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el mensaje del primer mandatario mexicano fue claro y tajante, quien le dijo que “hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos”.

“En vez de estarse metiendo, actuando de manera injerencista en nuestros asuntos, si quieren seguir con la misma política, pues que se ocupen de lo que está pasando en Perú”, fustigó el jefe de la nación al denunciar el apoyo del gobierno de Washington a “los golpistas que pisotearon las libertades y la democracia en ese país”.

Y los astros se alinean pues —según la mitología y la astrología china— este año del 2024 es el Año del Dragón de Madera, que dio inicio el 10 de febrero y finalizará el 28 de enero de 2025. Con respecto al dragón, es un ícono del liderazgo y tenacidad; además, simboliza la nobleza, el honor, el poder, la suerte y el éxito. ¿Pero para quiénes?

Y ese mismo 10 de febrero, el jefe de la nación mexicana, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo un encuentro con el embajador de China en México, Zhang Run, el cual dio a conocer en un video a través de sus redes sociales, donde destacó que existen “muy buenas relaciones” entre ambos países.

En la conferencia de prensa, al final agradeció el apoyo recibido por esa nación desde la pandemia y, ahora, en lo que se refiere a conseguir enseres para los damnificados de Acapulco y Coyuca, tras el paso del huracán Otis.

Cabe recordar que, en la reunión, el diplomático chino entregó al mandatario la mascota oficial del gobierno de su país para el año del Dragón, que es un símbolo de buena suerte, “el dragón de la buena ventura”.

El embajador aprovechó para desear paz, prosperidad y buena cosecha para México y AMLO, a su vez, le regaló un jaguar hecho por artesanos mexicanos y envió un saludo al presidente y pueblo de China.

En su cuenta de “X”, el jefe de la nación mexicana describió: “Recibí en Palacio Nacional a Zhang Run, embajador de China en México. Me trajo de regalo un dragón y nosotros le correspondimos con un jaguar hecho por artesanos mexicanos”.

Me llama la atención que el Jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, no ha querido hablar mucho de las reuniones con el embajador chino, porque sabe bien del peso político que tiene con el país vecino del norte. Y es por eso que ha presumido más la relación con Rusia que con China. Habrá que esperar a las elecciones en Estados Unidos, también este mismo año, y saber si Donald Trump, regresa a la Casa Blanca. Mis fuentes me revelan que el Departamento de Estado, con Antony Blinken al frente, no está a gusto con que la candidata sea Claudia Sheinbaum. Y ahí Marcelo Ebrard, quien tiene cercanía con el secretario de Estado, tendrá que jugar un papel destacado en el nuevo equipo de la próxima presidenta de los Estados Unidos Mexicanos…