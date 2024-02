Activistas denuncian represalias por oponerse a obras del Tren Maya

Tras documentar presunto ecocidio

Afirman que fueron agredidos por fotografiar los árboles talados en el tramo 5 sur

Cancún.— Ambientalistas que acudieron el domingo a las obras del Tren Maya tramo 5 Sur dieron a conocer que fueron amedrentados por personal al querer mostrar la destrucción de los árboles talados, los cuales están siendo convertidos en aserrín.

El buzo José Urbina Bravo, miembro de Sélvame del Tren, declaró que buscaban sacar aserrín de la madera de los miles de árboles que fueron talados para poder exhibirlos a la población, sin embargo, los trabajadores, no se los permitieron y uno de ellos los amedrentó, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades.

“Cargamos unos costales de aserrín para sacarlos del tramo, donde la gente no puede ir, se presentó personal de seguridad, de la constructora de la zona. No somos un movimiento violento, ayer, desafortunadamente, con la persona con la que iniciamos la conversación, llegó un momento en la que me dijo que bajara el aserrín, a menos que lo pida una autoridad, nos dijeron que íbamos a estar retenidos hasta que llegara la autoridad y llegó una persona muy grosera, muy violenta, a amedrentarnos también”, explicó.

Aclaró que nunca fueron retenidos por la Guardia Nacional, que de hecho no se presentó en el lugar y es que, el domingo por la tarde comenzó a circular en grupos de ambientalistas sobre qué Urbina Bravo y Guillermo DChristy estaban retenidos, ambos voceros de Sélvame del Tren, lo cual no fue así.

Lo anterior ocurrió en un segmento del Tren Maya, al sur de Playa del Carmen, entre las localidades de Xpu-Ha y Akumal, donde los ambientalistas, evidenciaron como las empresas contratadas por el gobierno federal están deshaciéndose de los árboles talados convirtiéndolos en aserrín.

Urbina Bravo, dijo que el objetivo de esta visita a las obras del Tren Maya tramo 5 Sur era recolectar algo de este material para exponerlo a la población “los trabajos en el sur de Solidaridad (Playa del Carmen) están muy retrasados y se teme que, al llevar los trabajos a prisa, el daño al ecosistema sea aún más grave” concluyó.