Seduvi, Sacmex e Invea, vinculados a corrupción inmobiliaria

Segunda vuelta

Luis Muñoz

La diputada local y vicecoordinadora del GPPAN, Luisa Gutiérrez Ureña, acusó que la verdadera corrupción inmobiliaria viene de las dependencias como Seduvi, Sacmex e Invea.

Explicó que “el 90% de los casos es porque funcionarios de estas tres dependencias otorgan facilidades a las constructoras carnales que, en su momento, fueron beneficiadas por Claudia Sheinbaum de manera directa”.

Luisa Gutiérrez precisó que el PAN buscará la comparecencia de los titulares de estas tres áreas del GCDMX, para conocer los motivos por los cuales no atienden las denuncias vecinales sobre corrupción inmobiliaria en Iztapalapa, Iztacalco, Cuajimalpa y Cuauhtémoc, que es donde más abundan las obras chuecas.

La panista lamentó que la Fiscalía centre sus investigaciones únicamente en Benito Juárez, cuando son los funcionarios del GCDMX los que tienen las facultades de autorizar construcciones de impacto por la Ciudad. Dijo que “el Sistema de Aguas otorga la factibilidad hídrica, Seduvi los permisos y el Invea la verificación, pero guardan silencio y eso es lo que más molestia ocasiona entre los vecinos”.

Para Gutiérrez la fiscalía de Ernestina Godoy fue siempre una ventanilla más de Morena. Lo que tienen contra Benito Juárez se trata más del ámbito electoral que gubernamental, la corrupción inmobiliaria esta en el Gobierno local, la creó Sheinbaum y la continua Martí Batres”. Luisa Gutiérrez recordó que el PAN ha presentado legislaciones en materia penal y civil para “atarle las manos” al gobierno central y no seguir permitiendo la corrupción inmobiliaria que tanto afecta a la Ciudad y más ahora porque hay una gran crisis hídrica.

Finalmente, señaló que alistan los Puntos de Acuerdo necesarios para citar a comparecer a los titulares de Seduvi, INVEA y Sacmex, así, en tanda, porque son los verdaderos cabecillas del cártel inmobiliario de la Ciudad”.

Definen temas para los debates

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que con el consenso de las representaciones de las coaliciones “Va X la CDMX”, cuyo candidato es Santiago Taboada Cortina; “Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México”, cuya abanderada es Clara Marina Brugada Molina; y del partido Movimiento Ciudadano, cuyo candidato es Salomón Chertorivsky, se definieron los temas que se debatirán en los tres encuentros que se realizarán en la capital del país.

En el primer debate entre las candidaturas, como ya se anunció, se realizará el domingo 17 de marzo, a partir de las 20:00 horas; moderarán Blanca Becerril y Víctor Hugo Michel; los temas sobre los que se debatirá, serán: 1) Crecimiento, desarrollo económico y finanzas públicas, y 2) Desarrollo Humano, Estado de Bienestar y Política Social. Para el segundo debate, los temas serán: 1) Agua y 2) Transparencia y Combate a la Corrupción, y para el tercero serán 1) Seguridad y justicia y 2) Planeación del desarrollo inmobiliario y urbano, respectivamente.

En el primer encuentro, cada una de las candidaturas contará con 25 minutos efectivos para poder exponer y confrontar entre sí sus propuestas y planteamientos y plataformas electorales, bajo un formato que otorga equidad y trato igualitario a la y los participantes. Para los tres debates, el IECM pondrá a disposición de concesionarios de radio y televisión, así como para otros concesionarios de telecomunicaciones, la señal que se genere para que pueda ser utilizada en vivo y en forma gratuita.

Corrupción hasta en contingencia

Todavía no se cumplen tres meses de 2024 y ya llevamos dos contingencias ambientales de consideración; tal parece que la política ecológica que ha implementado la 4T no ha dado resultados. “Tal vez al jefe de Gobierno, Martí Batres, le convenga más buscar alternativas para mejorar las condiciones, planes y programas ambientales para mejorar la calidad del aire, en vez de hacer el papel de jefe de campaña de (Clara) Brugada”, consideró el diputado local Aníbal Cañez Morales.

“Cabe señalar que no es un problema de este año, en lo que va del gobierno de Morena en la Ciudad, hemos padecido mala calidad del aire en la mayor parte del año. Esto no es producto de las emisiones de los vehículos sino de varios”. El diputado Cañez explicó que si bien el programa Hoy no Circula ha tratado de mitigar un poco el daño ambiental, la realidad es que factores como la termoeléctrica de Tula sigue siendo un factor principal, así como la baja o nula regulación o verificación al sector empresarial y productivo en las zonas industriales de la Ciudad de México.

“No es posible que después de pagar dos verificaciones vehiculares al año, de sacrificar los ahorros de la familia en adquirir un vehículo en buenas condiciones, ya sea nuevo o seminuevo, las autoridades decreten constantemente el paro automovilístico, en perjuicio de miles de ciudadanos.

lm0007tri@yahoo.com.mx