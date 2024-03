Periodismo cansado

Los Pozos de Carlos Pozos

Carlos Pozos

[ Lord Molécula ]

En el programa de radio y televisión Imagen Informativa primera emisión, que conduce Pascal Beltrán del Río, difundió un video titulado “Soy un periodista serio y estoy ‘cansado’ de los insultos hacia el gremio: Arturo Páramo”; en donde el titular de programa relata que en la pasada conferencia de prensa del día lunes 4 de marzo, que se llevó a cabo para dar a conocer el Gabinete de Seguridad de la candidata de Morena a la Presidencia de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se suscitó lo siguiente: está la imagen y voz del autor de esta columna, Los Pozos de Carlos Pozos, en donde les doy las “buenas tardes a los colegas de los medios de manipulación”. Y se escuchan unos aplausos hacia mi persona por parte de los invitados.

Antes de avanzar, les relato a mis lectores por qué fue el saludo amistoso a los colegas de los medios de manipulación, y se debió a lo siguiente: a toda acción corresponde una reacción. Y les informo que, al tomar el micrófono para hacer mis respectivas preguntas, se escuchó un abucheo a mi persona por la mayor parte de los colegas ahí presentes y una voz en el anonimato gritó: “¿Ahora qué le vas a regalar?”. Por ello, mi saludo cariñoso a mis colegas del anti periodismo.

Pascal Beltrán, en el mismo modo sesgado de Joaquín López-Dóriga y el cártel del “micrófono de oro”, escupe al micrófono y dice: “Ahí, un personaje que se hace llamar Lord Molécula, que se ha vuelto conocido por participar en las conferencias mañaneras. Después de decir esto, atrás de (Lord Molécula) hay un periodista de ‘verdad’ haciendo su trabajo y cuando escucha esto, se levanta, da la media vuelta y se va”.

Este redactor le pregunta al reportero de verdad: ¿Por un saludo cariñoso se abandona una conferencia de prensa? Qué piel tan sensible tienes, Páramo, te voy a regalar tu Vitacilina.

Arturo Páramo, colaborador de Grupo Imagen, en el video habló en entrevista sobre el comentario emitido por el conocido reportero Carlos Pozos, del canal www.lordmolecuaoficial.com (Lord Molécula), durante la conferencia de prensa de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, donde dijo les di las “buenas tardes a los colegas de los medios de manipulación”, un comentario que ha sido utilizado en varias ocasiones por López Obrador.

Al inicio de la entrevista, Arturo Páramo aseguró ser un periodista serio, que está cansado de escuchar durante cinco años a Lord Molécula lanzar improperios hacia el gremio.

El autonombrado “periodista serio”, Páramo, dijo: “Yo estoy consciente de que ese gesto que tuve fue muy consciente y no iba a contestar una llamada telefónica, yo no iba al baño. Escuché esto, y la verdad que después de cinco años y medio de escuchar a este personaje, lanzando esos improperios, la verdad estoy cansado y no quiero escuchar este tipo de cosas; y creo que es un buen momento para establecer distancias y establecer diferencias”.

Este tecleador les dice al entrevistado y al entrevistador que siempre ha habido diferencias y una distancia muy grande en los estilos periodísticos. Arturo, en la entrevista, preguntó “¿si este hombre quiere seguir con esto y se le va a seguir tolerando en todos los foros?”.

Dejó claro que él pertenece al Grupo Imagen y Excélsior y que son unas empresas perfectamente establecidas. “Damos la cara y todo lo que hacemos es público. Y hasta donde hemos podido, nuestra carrera ha sido en verdad ‘hee normal’, y no podemos seguir tolerando este tipo de improperios”.

Pascal le dice en la entrevista al colaborador: “Apegado a los principios periodísticos, tú eres un reportero reconocido por tu trabajo. El hecho es que junten a periodistas como tú con personas que hacen declaraciones como esta. Dicen cosas como esta, repitiendo una expresión del presidente López Obrador, que llama medios de manipulación a los de comunicación; ya está mal. Es un revoltijo, que me parece que no debiera ser”.

Quien se dice cansado, Páramo, agrega: “El Presidente lo dice y se entiende la postura política y el mensaje político que tiene que estar reafirmando; eso es otra cosa. Pero que alguien que se dice periodista y que insulte a los del propio gremio, ya llegamos a otro nivel. Yo estoy muy disgustado con este tipo de ataques de esta gente que, no nada más este personaje que aparece en el video, sino muchos más que han aparecido en estos cinco años en la conferencia de prensa matutina y no se han cansado de lanzar improperios en contra de nosotros”.

Carlos Pozos Soto, le informa, al “periodista serio”, que tengo la cédula profesional 8177955.

El autonombrado unamero, vuelve a la carga: “Yo creo que tenemos que plantear cómo va a seguir siendo esta relación en el futuro, ¿por qué vamos a estar otros seis años soportando este tipo de insultos y que nadie diga nada?, y que ahora se nos increpe por protestar ante este tipo de calificativos que son en verdad insultos. Yo no puedo concebir que alguien me insulte y no decir nada; y sobre todo que insulte a los compañeros que se dedican a lo mismo. ¡Ya basta, no!”.

Pascal, entonces, le pregunta a su colega: “Dices otros seis años. ¿Temes que en caso de que el partido gobernante repita el ejercicio de mañaneras con personajes que no son realmente periodistas —porque tanto las preguntas que hacen como los comentarios que hacen, más bien están en el terreno de la propaganda que del periodismo— tú temes que pueda ocurrir durante otros seis años?”.

El subconsciente le ganó a Páramo, pues se sabe derrotado y que ganará la 4T, con la doctora Claudia Sheinbaum al frente.

Intenta atajar Páramo al declarar: “Pues mira, hasta el momento han estado presentes en los eventos de la candidata presidencial; yo no puedo decir si van a tener la misma manga ancha, no lo puedo adelantar; pero creo que sí hay que replantearse cuál va a ser la relación a futuro (entre) el gobierno y los periodistas que vamos a cumplir un trabajo, no vamos a hacer otra cosa, no somos propagandistas”.

Se da cuenta que fue desafortunada su declaración, por ello Arturo intenta componer: “No estamos a favor ni en contra de nadie. Simplemente vamos, escuchamos aplicamos, hacemos notas del periodismo, hacemos un producto que es una nota informativa, una nota para radio o una para televisión. Hay gente que ya está empezando a molestar mucho a mi compañera Isabel González, le hacen lo mismo a otras personas que trabajan y sé que son intachables.

“Y estos personajes que llegan con la mano en la cintura, publican videos de cómo le rompió el hocico el Presidente, cómo humilló el presidente a Arturo Páramo una vez más en la mañanera, por haber hecho una pregunta.

“El Presidente, a pesar de todo, nunca me ha insultado, no me ha dicho nada; vaya, ha sido una relación profesional, como debe de ser. ¡Pero lo tergiversan todo y resulta que el Presidente me rompió el hocico!

“Creo que ahora sí (es tiempo) de marcar diferencias y distancias, porque no quiero que nos vean francamente igual, porque no somos iguales”. Ese señor dijo a los colegas de los medios de manipulación: “Yo no soy colega de ese señor”.

Te responde el autor de esta columna, Arturo: me demuestras que te das por aludido, y “te pones el saco” porque te quedó. Ése es tu problema y no el mío.

Del audio de la entrevista se desprende cuando Pascal le pregunta a Arturo: “¿Cómo ha justificado el presidente López Obrador que personas de esas características estén en las conferencias mañaneras?”, a lo que Páramo contesta: “El Presidente dice prohibido prohibir y todos los que pidan el acceso lo tendrán. Lo hemos platicado cómo se han establecido filtros para que en las conferencias matutinas no pregunten siempre los mismos, que haya cierta equidad en la asignación”,

Para concluir, Arturo, este reportero lamenta mucho que hayas tomado mi saludo en la conferencia a título personal; tus razones debes tener. Sin embargo, aplaudo que derivado de ello hayas conseguido que los medios de manipulación te abran espacios en “cadena nacional”, a diferencia de este humilde reportero independiente, que tiene el universo de las benditas redes sociales.

No dejaré de denunciar a las empresas mercantiles de manipulación, y tú, como empleado de un medio de comunicación corporativo, tienes en los tiempos estelares de la 4T que trabajar arduamente para ganar la credibilidad.

Me solidarizo con tu situación y deseo de todo corazón que tu libertad de expresión sea siempre resguardada por nuestros gobernantes. Por favor, saluda a tus directores generales de mi parte, “colega” cansado… Hasta aquí con Los Pozos de Carlos Pozos. Y si desean que le haga su pregunta al Presidente de México en la conferencia de prensa “mañanera”, por favor háganmela llegar al correo: lordmolecularedaccion@gmail.com, vía X a: @lordmoleculaoficial, o bien, visiten nuestro portal https://www.lordmoleculaoficial.com, así como también pueden ver mi Canal Lord Molécula Oficial.