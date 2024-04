“De noche pero sin sueño” estrena cuarta temporada

Con la conducción de Adrián Uribe

Este viernes 5 de abril, al terminar el noti por Las Estrellas

Asael Grande

Este viernes 5 de abril, al terminar el noti por Las Estrellas, se estrena la cuarta temporada del late night show, De noche pero sin sueño, conducido por el talentoso Adrián Uribe, quien de la mano de invitados de lujo te hará pasar ratos de diversión.

Cada semana, Adrián Uribe presentará a uno o varios famosos con quienes realizará una serie de juegos y dinámicas donde podremos conocerlos aún más gracias a las interacciones que habrá entre ellos.

Con su característico sentido del humor y simpatía, Adrián Uribe engalana una vez la conducción del programa, acompañado de una banda musical y la espontaneidad del público en vivo: “con tantas plataformas que hay ahora, estar estrenando una cuarta temporada de ‘De noche pero sin sueño’, hay que dar muchas gracias, queremos seguir haciendo las cosas cada vez mejor, por eso cada temporada vemos qué hicimos mal y qué podemos mejorar, siempre analizamos, mi fuerte es la comedia, más de veinticinco años que llevo en este negocio, es lo que más me gusta, y en lo que la gente me tiene más ubicado la gente, y ahora, nos enfocamos a hacer más comedia, la gente se quiere reír, sobre todo en la noche, seguimos haciendo musicales, entrevistas, tratamos de hacer dinámicas nuevas en esta cuarta temporada, y hacer mucha comedia, ojalá que la gente nos siga viendo”, dijo el actor, conductor y comediante, Adrián Uribe, en conferencia de prensa.

De noche pero sin sueño es un espectacular late night show que ha tenido invitados de talla internacional como Ozuna, J Balvin, Luis Fonsi, Gloria Trevi, entre muchos otros. Ahora, Adrián Uribe, entrevistará en la cuarta temporada a artistas de la talla de Danna, Yuridia, Los Ángeles Azules, Ángela Aguilar, Emilio Estefan, Christopher Uckermann, y María José.

Adrián es el anfitrión de este escaparate de la televisión latina, que contará, una vez más, con la presencia de las figuras más representativas de la cultura hispana contemporánea, en la música, el cine, la televisión y la creación de contenido digital: “la diferencia entre un late night y otro es el estilo del conductor, yo no quiero copiar a Jimmy Fallon, o a Adal Ramones, desde que se inventaron los late nights es el mismo esquema, lo que cambia es el estilo del presentador, y yo me meto con los escritores desde ver qué sketch vamos a hacer, qué preguntas vamos a hacer, y qué juegos hacer, tenemos un gran equipo creativo”.

Se podrá revivir el capítulo completo y los mejores momentos en la página oficial del programa. De noche pero sin sueño es un programa que presentará en la pantalla a las figuras más representativas ya sea la música, la actuación, el cine, la televisión y hasta los creadores de contenidos digitales del momento: “me hubiera encantado entrevistar a Shakira, pero ya no se logró, tengo la esperanza de tenerla por aquí, me encantaría entrevistar a Sofía Vergara, o a Luis Miguel, a mucha gente, a grandes artistas”. Producción de Miguel Ángel Fox, De noche pero sin sueño, presentará amenas entrevistas, divertidas interacciones, sketches, actuaciones musicales, creativas dinámicas. No te pierdas el gran estreno de la Cuarta temporada de De noche pero sin sueño (una producción de Miguel Ángel Fox) este viernes 5 de abril al terminar el noti por Las Estrellas.

