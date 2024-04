Mariana Ochoa se integra a 2:22 Una historia paranormal

En el Teatro Xola

La actriz nos habla de sus encuentros con lo inexplicable

Mitzi Fernández

2:22 Una historia paranormal estrenó su temporada en el Teatro Xola y contará con la participación de Mariana Ochoa en algunas presentaciones.

Previo al estreno acudimos al ensayo general en el que Mariana nos contó un poco sobre su papel y como llegó a la obra “Me llamaron por que la chica que iba a interpretar el papel que hago se lastimó el pie, la operaron y no está lista para el estreno, así que me vine a ensayar a full después de las vacaciones, me siento nerviosa pero privilegiada, porque tengo a la gente cerquita, necesito mucha concentración”.

La obra trata sobre cosas paranormales y debido a eso Mariana confesó que si ha tenido acercamientos de ese tipo “Si he tenido historias paranormales, con mi abuelita que falleció una semana antes de mi cumpleaños, y yo no entendí por qué no se despidió, llevaba mes y medio malita y me pidió que hablara con todos, pero me asuste. El día de mi cumpleaños cuando desperté soñé que vino a verme como un ángel y mi papá que me fue a despertar encontró una pluma en el piso, así que si creo”.

También aclaró que “quiero decirles que, si vengan a la obra, si es de cosas paranormales, pero no asusta, creen que es una obra de sustos, pero no. Mi personaje se llama Laura es una Psicóloga y está es la primera vez que ensayo con Jorge y siento que nos fue muy bien”.

Debido a sus múltiples proyectos Mariana Ochoa solo estará cuatro semanas en las que asegura que la gente se va a encariñar con el personaje y se llevará un gran mensaje sobre las personas que ya no están en este mundo y como enfrentar la vida, quienes si seguimos aquí.

Una pareja se muda a una peculiar casa, pero resulta que ambos tienen ideas opuestas sobre lo paranormal, Eli empieza a sentir presencias fantasmales mientras que Sam acude a la lógica. Ellos tienen unos amigos Laura y Fer con los que se reúnen a cenar, y conversar y debatir sobre estas fuerzas extrañas. Es esa noche en la que todo puede pasar y cambiar.

El elenco lo conforman Diego Klein, Melina D’Angelo, Jorge Losa y Mariana Ochoa. Con la dirección de Gabriel Mata-Cervantes.

2:22 Una historia paranormal se presentará los sábados y domingos, tiene una duración aproximada de 2 horas, apta para adolescentes y adultos. Los boletos están a la venta en la taquilla del Teatro o en la página de ticketmaster.

