Twenty One Pilots dará conciertos en México

20 de febrero 2025 en el Foro Sol

Anuncia la gira latinoamericana de The Clancy World Tour

El dúo ganador del GRAMMY®, Twenty One Pilots, ha anunciado las fechas para la etapa latinoamericana de su masiva gira mundial The Clancy World Tour. Las nuevas fechas marcan la primera gira del grupo en América Latina, después de encabezar sólo festivales de la región anteriormente.

El próximo tour comenzará el 16 de enero en el Coliseo MedPlus de Bogotá, Colombia, y continuará hasta mediados de febrero con la banda actuando en estadios y arenas en Chile, Brasil, Argentina y México. Los fanáticos pueden participar en una preventa oficial de la banda para entradas a partir del 14 de mayo a las 10:00 AM hora local. La venta general para las fechas en Brasil comenzará el 16 de mayo, seguida por Colombia, Chile y Argentina el 17 de mayo. La venta general para los tres shows en México se lanzará el 21 de mayo. Para boletos y detalles completos de la etapa latinoamericana de The Clancy World Tour de Twenty One Pilots, visita www.twentyonepilots.com/tour

Clancy estará disponible en todas partes el 24 de mayo a través de Fueled By Ramen, y ya está disponible para preordenar en la tienda oficial de Twenty One Pilots y en otras tiendas minoristas.

La semana pasada, Twenty One Pilots sorprendió a los fanáticos en la ciudad de Nueva York con una actuación ultraíntima: “Noche con…” en el Bowery Ballroom, y siguieron esta semana con otra actuación sorpresa con entradas agotadas en el Metropol de Berlín. Esta noche continuarán con su serie de shows en clubes pequeños con una actuación sold out en el Electric Ballroom de Londres, seguida de una presentación el 14 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Twenty One Pilots también compartió recientemente “Backslide”, el tercer sencillo lanzado de Clancy, que llegó con un video musical oficial dirigido por el propio Josh Dun, integrante de la banda.

Twenty One Pilots celebrará el lanzamiento de Clancy con The Clancy World Tour, su gira más grande hasta la fecha como protagonistas, que comenzará con una serie de dos noches el 15 y 16 de agosto en el Ball Arena de Denver, CO. Producida por Live Nation, la gira recorrerá América del Norte durante el otoño, seguida de fechas en Nueva Zelanda, Australia, Europa, Reino Unido y América Latina [ver itinerario de la gira abajo]. Las entradas para The Clancy World Tour están a la venta ahora. Para boletos y más información sobre Twenty One Pilots The Clancy World Tour, visita www.twentyonepilots.com/tour

Clancy está destacado por las canciones del álbum previamente lanzadas “Next Semester” y “Overcompensate”, esta última ha ascendido rápidamente en las listas de radio alternativa alcanzando el #1, marcando su onceavo #1 en el formato, mientras da la bienvenida a los oyentes al inmersivo mundo de la banda en Trench.

Acumulando más de 33 mil millones de streams en todo el mundo y más de 3 millones de entradas vendidas en giras internacionales, el dúo de Columbus, OH, formado por Tyler Joseph y Josh Dun, se ha establecido como una de las bandas más exitosas del siglo XXI y ha redefinido el sonido de una generación. Co-producido por Joseph y Paul Meany, Clancy marca el capítulo final en una ambiciosa narrativa de varios álbumes introducida por primera vez en el exitoso álbum multiplatino de 2015, Blurryface.

Las fechas en México son: 20 DE FEBRERO DE 2025 – CIUDAD DE MÉXICO, MX – FORO SOL

22 DE FEBRERO DE 2025 – GUADALAJARA, MX – ESTADIO 3 DE MARZO

24 DE FEBRERO DE 2025- MONTERREY, MX – ESTADIO BANORTE