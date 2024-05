Mapa de riesgo, uno de los muchos “focos rojos” de cara a las elecciones

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Apagones seguirán, cerrazón de AMLO a energías limpias

Los más de 186 mil homicidios que se han cometido en el país, que justifican tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como sus gobernadores, como el de Zacatecas, David Monreal, a la voz de “vamos bien” y de que la violencia no se ha incrementado, es tan sólo uno de los preocupantes “focos rojos” que se encienden la víspera de las elecciones más trascendentales en la historia de México de las que se espera, no se tiñan de rojo.

Y como el inquilino de Palacio Nacional cree que con su palabrería ya convenció a todos, la oposición no se ha quedado cruzada de brazos y procuran ir más que un paso adelante no solo en la actual coyuntura.

Integrantes de la coalición “Fuerza y Corazón por México” que conforman PRI-PAN-PRD, se apersonaron en el Instituto Nacional Electoral, (INE), donde presentaron un Mapa de Riesgo, ya inmersos en la cuenta regresiva para el 2 de junio.

En base a un análisis serio y acucioso sustentado en hechos de violencia que han ocurrido en todas y cada una de las entidades del país, el bloque opositor detectó el alto riesgo de que se presenten actos de violencia en todo el país el día de los comicios, porque en esta espiral violenta en la que nos ha metido la errada y llamada cuarta transformación, el problema es que tales hechos se pudieran volver a repetir, más aun si nos atenemos a que Morena y sus rémoras tienden a manifestarse por la radicalización y el enfrentamiento.

De acuerdo a dicho reporte, es Baja California, que gobierna la morenista Marina del Pilar Avila, es el estado en el que 93 por ciento de los municipios, hechos violentos se pueden repetir, seguido de Tabasco, la tierra de López Obrador que gobierna, Carlos Manuel Merino, de Morena, con el 85 por ciento de sus municipios en riesgo y Guerrero, donde nunca ha gobernado la morenista Evelyn Salgado y los problemas por la devastación que dejó el huracán “Otis”, siguen. Este último estado, tiene el 83 por ciento de sus municipios en riesgo.

El coordinador de la campaña de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, Santiago Creel, fue el encargado de dar pormenores de dicho mapa de riesgo, pero también, hizo una solicitud al INE, al TEPJF, a las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación, entre otras entidades, que es muy válida y en la que coincide la ciudadanía en general: “que cada autoridad en el marco de sus respectivas competencias, garanticen que las elecciones del 2 de junio se lleven a cabo en paz y para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan ejercer su voto de manera libre y auténtica”.

Municiones

*** Esta semana que cierra, tuvo lugar el debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México entre los candidatos para la alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí, el aliancista Mauricio Tabe, que busca su reelección, puso sobre la mesa los resultados de su administración. Por ejemplo, indicó que se disminuyó 50% el índice de homicidio doloso respecto a la administración anterior de Víctor hugo Romo; además, adelantó estrategias concretas para mejorar la vigilancia y el monitoreo de las colonias de aquella zona de la capital del país. Muy recordado sera además, que Tabe tuvo que explicarle al candidato de Morena, Miguel Torruco, la diferencia entre homicidio culposo y homicidio doloso. Está visto que el hijo del flamante secretario de Turismo, no da una.

*** El candidato morenista al Senado, Santiago Nieto, promoverá una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro; esto por considerar que en las recientes modificaciones a la norma se estaría violando el derecho humano al agua potable. Resulta que, en la sesión del pasado 9 de abril, el Pleno del Congreso queretano aprobó el dictamen que reformó los artículos 74 y 75 de la mencionada ley, mismos que permitirían ahora limitar el servicio de suministro de agua potable y drenaje en algunos casos específicos.

*** “Qué tan grave es que lo ocultan”, con esta frase, Lucina Leo, habitante de la alcaldía Benito Juárez calificó que el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza un errático y temeroso Martí Batres, haya reservado por tres años la información sobre el agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez, y la señora Leo sabe de lo que está hablando, ya que es ingeniera ambiental. Por lo pronto, el problema se ha vuelto a manifestar en la BJ con agua con aceite y olor a alberca, razón por la cual, los vecinos de esta demarcación mandan hacer análisis por cuenta propia para determinar cuál es el contaminante que tiene el agua de parte de las colonias de esta alcaldía. Se han colocado un buen número de filtros para tratar de evitar que el daño siga. Así que lo dicho, con los volantes que el gobierno de Batres reparte por toda la demarcación, no sirven ni para la basura, esta es una situación que ya se le salió de las manos a esta errada y llamada cuarta transformación.

*** En donde el calor ya llegó también a las elecciones, es en Yucatán. Se comenta por aquellos lares que el candidato de Morena, Joaquín Diaz Mena, supuestamente se estaría perfilando en las encuestas serias, como el próximo gobernador del estado. ¿Será?

*** La semana cierra y los apagones en diversos estados del país continuarán y obviamente, los empresarios reaccionaron José Medina Mora, presidente de la Coparmex, demandó mayor apertura a la iniciativa privada para que invierta, en este caso, en el sector energético, para evitar una crisis. Agregó que los apagones que se han registrado en 21 estados del país, son producto de una política -como la actual- que no apostó por la colaboración público privada, además de que esta errada y llamada Cuarta Transformación, siempre ha mostrado cerrazón a energías limpias y por ende, al nearshoring, lo que genera que no haya confiabilidad en el sistema eléctrico porque no existe garantía alguna de que los mexicanos cuenten con energía barata y sin apagones. Es tal la ignorancia de López Obrador en este tema, que es pertinente recordar cuando en marzo del 2020, desde La Rumorosa, opinó que los ventiladores que generan energía eólica, se veían muy mal, afectaban el paisaje natural. Eso es carecer de conocimiento y de otra cosa.

morcora@gmail.com