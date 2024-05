¿Se morenizaron ya?

IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS-. No crea que es fácil, todo lo contrario, pero por suerte EL FACTOR TIEMPO viene dando la razón a este labriego, de ahí que sigan pasando la PRUEBA DEL AÑEJO los temas abordados, el más reciente la MORENIZACIÓN de algunos medios.

¿PRUEBAS?, con gusto: los noticieros televisivos nocturnos de mayor audiencia omitieron transmitir los chiflidos contra Claudia Sheinbaum, este miércoles en Veracruz.

¡Oh decepción!, suspira Don Teofilito a quien hay que darle la razón al recordar que “con decirte que lo mejor del noticiero del canal de las estrellas son las MANGAS DEL CHALECO, creadas por el “teacher” López Dóriga; lástima que solamente se transmitan los viernes. ¿De acuerdo?.

Pero a lectores de medios impresos también hay que comprenderlos, pues sólo “dos que tres” publicaron, como “nota perdida”, los chiflidos contra la candidata de Morena, a quien la sigue arropando la instrucción presidencial de insistir en puntear las encuestas e INFLAR A MÁYNEZ, tanto que hasta el gerente partidista Mario Delgado le echa porras, quien sin el menor rubor proclama que Xóchitl está más cerca…de Máynez. OBEDIENTE el muchacho.

Pero como este ángulo de análisis, tampoco nadie denuncia los GASTOS MAYORES en la campaña de la “corcholata” consentida, visibles sólo con observar los miles de congregados en cada mitin, lo que no corresponde al reporte de gastos al INE, florero, perdón, árbitro electoral casi guinda, como el frontispicio de su edificio, que antes para acentuar su neutralidad solo lucía en blanco y negro.

TOLUCA-. La capital mexiquense podría pintarse GUINDA a partir del 2 de junio, siendo la primera vez, pues fue tricolor hasta finales del siglo XX, se pintó de azul con el inicio del siglo y milenio; regresó el PRI hasta en dos ocasiones, volvió a pintarse de azul con candidato en alianza, pero este 2 de junio va con todo…el apoyo de Morena.

MORENA-. Su candidato Ricardo Moreno parece estar mejor posicionado por haber sido funcionario en el ayuntamiento del PANRREDISTA Juan Rodolfo Sánchez Gómez, factor que le podría afectar, pues no todos lo recuerdan bien.

MC-. El Partido Movimiento Ciudadano lo representa su candidato Javier Albarrán, joven ex priista, ex colaborador de la ex candidata a gobernadora Alejandra del Moral y a sus 28 años es comprensible no encontrarle mucho en su hoja de vida, destacando hasta ahora su PREMIO ESTATAL del Emprendimiento, otorgado por la Comisión de Derechos Humanos.

PRI-. Melissa Vargas Camacho busca ser presidenta municipal de Toluca por la alianza PRI-PAN-PRD-Panal, luego de sus experiencias de gobierno en el Consejo Estatal de la Mujer, en la Secretaría General de Gobierno, Sedesem, incluso como diputada.

Para ser la capital y en función de los discretos tamaños de los contendientes, la moneda está en el aire.

