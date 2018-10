Fuerzas armadas no desaparecerán: AMLO

Con la creación de la Guardia Civil

A finales de mes dará a conocer a próximos encargados

El P­residente electo, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que con su propuesta de crear una Guardia Civil durante su gobierno vayan a desaparecer las fuerzas armadas.

Dio a conocer que ya consultó a los actuales secretarios de la Defensa Nacional y Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, para conocer sus propuestas de los próximos titulares de ambas dependencias.

El próximo jefe del Ejecutivo reiteró que a finales de este mes dará a conocer a los próximos encargados de las fuerzas armadas, por lo que “hay manifestaciones de nerviosismo” y por eso hay varios “rumores”.

Entrevistado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, antes de partir al estado de Colima, donde continúa su gira de agradecimiento, señaló: “No crean que son muchos, son de 26 a 28 generales de división y el mismo número de almirantes”.

“Ya estoy haciendo el análisis, la revisión, estoy haciendo una consulta amplia de todo tipo; quiero que sean leales, sobre todo al pueblo, leales a la patria y que sean respetuosos de los derechos humanos y que sean gente honesta”.

Aclaró que cualquier manifestación que haya en este sentido, es de nerviosismo, “no sólo en los militares, hay nerviosismo en los que no quieren que haya un cambio, que haya una transformación, pero la gente votó por un cambio; ¿qué les diría?, que se serenen, que se tranquilicen, vamos a resolver muy bien este asunto con respeto a las dos instituciones”.

Agregó que “en este proceso para determinar quiénes serán los titulares de las secretarías militares, ya consultó con diversos personajes, instituciones, especialistas, quienes conocen sobre la materia, yo tengo también mi punto de vista sobre este asunto”.

Explicó que quienes vayan a ser los titulares de la Sedena y Semar serán militares en activo, que entre otras cosas, sean menores a los 65 años de edad, “tiene que ser más o menos de mi edad o un poco más joven”.

“Consulta no requiere mucho dinero, como INE”

Bajo la premisa de que debe respetarse la voluntad ciudadana, López Obrador aseguró que la consulta para decidir el futuro del Nuevo Aeropuerto estará libre de todo sesgo y de todo fraude.

“Qué bueno (que sea con dinero de los legisladores), porque no se requieren muchos recursos, no es el INE que ahí sí se necesitan costales de dinero”, mencionó el Presidente electo.

“Miren, cuando hay convicciones democráticas se respeta siempre la voluntad de los ciudadanos, no se hace trampa, o sea, el fraude electoral no tiene que ver con nosotros, nosotros nunca hemos hecho un fraude electoral ni lo haremos, eso tiene que ver con otros que ya no puedo mencionar”.

Consideró que, antes que una decisión cupular, es mejor que el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad México (NAICM) lo decidan 100 mil ciudadanos mexicanos.

Por lo tanto, reiteró que la consulta, que contiene una pregunta y dos opciones como respuesta, será vinculatoria.

“No hay que tenerle miedo a la gente, no hay que tenerle miedo al pueblo, que sea la gente la que decida, ¿qué es mejor? ¿Que se decida en una consulta con los ciudadanos o que se decida cupularmente?”.

¿Aunque sea minoritaria esta decisión de la población?, se le cuestionó.

“Aún así, no es lo mismo cien mil que uno, ¿o es lo mismo?”.

Pide a periodistas moderarse

En entrevista, López Obrador rechazó las versiones sobre una posible renuncia de César Yáñez a su equipo de colaboradores y negó que busque desaparecer al Ejército.

“Ya también ustedes no me anden preguntando cosas, no me anden cucando, porque en una de esas me salen las cosas, ustedes cuando yo digo una cosa fuerte es porque ustedes me preguntan, o sea, somos corresponsables, entonces vamos a autolimitarnos todos, vamos a autocontrolarnos, a automoderarnos todos, ya, amor y paz”, mencionó.

“Porque yo ya no quiero seguir hablando de la mafia del poder, ni de la prensa fifí, ya no quiero hablar pues de otras cosas, o sea hay que pensar en cambiar este régimen, nada más”.

Al insistírsele sobre la presunta renuncia de Yáñez, López Obrador señaló que hablará con él.

“Está de vacaciones (Yáñez) cuando regrese vamos a hablar con él”, dijo.

Revisa proyectos en Colima

El Presidente electo viajó a Colima para abordar con el gobernador Ignacio Peralta los proyectos que en el siguiente sexenio se impulsarán en la entidad.

Entre esos planes está el programa de jóvenes becarios, así como las pensiones a adultos mayores y créditos para los trabajadores del campo. Al finalizar el encuentro con el mandatario de origen priista, López Obrador realizará un mitin en el estado como parte de su gira de agradecimiento.

Suspende gira de agradecimiento en Michoacán

El Presidente electo suspendió su gira de agradecimiento en Michoacán, donde tenía prevista la visita de seis municipios en los próximos días.

A través de un comunicado, la dirigencia estatal de Morena que encabeza Roberto Pantoja, informó de la suspensión de la gira en su condición de presidente electo, aunque no precisó las causas de la decisión. En la gira por Michoacán, se contemplaba la visita del mandatario electo el día 17 en Pátzcuaro, Zacapu y Puruándiro, y el 26, en Uruapan y Lázaro Cárdenas.

El aviso solamente señala que la suspensión de su gira se dio por motivos de agenda, y que será reanudada con fechas todavía por definir hasta una vez que asuma el cargo como Presidente de México el 1 de diciembre.