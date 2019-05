Con una foto desnuda, Maribel Guardia celebra 60 años de edad

La actriz y cantante compartió en sus redes sociales una imagen que dejó sin aliento a sus seguidores

La guapa y exuberante Maribel Guardia cumplió ayer 29 de mayo 60 años de edad, por lo que compartió en sus redes sociales una foto que dejó sin aliento a sus seguidores.

En la postal, la sexy cantante y actriz presume con un mini bikini adhesivo cómo mantiene su belleza y un cuerpo que contrasta con su edad.

“En mi #cumpleaños doy Gracias a Dios por la vida, salud, familia, amigos, por mi público que me ha apoyado durante todos estos años. Un regalo para todos ustedes: #foto”, escribió Maribel Guardia.

Nacida en Costa Rica el 29 de mayo de 1959, Guardia ganó un concurso de belleza en su país y hace tres décadas llegó a México para hacer carrera en cine, tv y teatro. En los años 90 tuvo un famoso romance con el cantante Joan Sebastian, con quien tuvo a su hijo: José Julián. Este último la convirtió en abuela en mayo de 2017.

Su carrera actoral la ha desarrollado en Televisa y entre sus producciones destacan Prisionera de amor, Tú y yo, El privilegio de amar y Al diablo con los guapos.

Desde hace 20 años tiene una historia de amor con el abogado Marco Chacón, con quien se casó hace nueve años.

Tener una figura como la de Maribel Guardia no es sencillo. La actriz y cantante no come pan ni tortillas, aunque a veces se permite ciertos “pecaditos”, como el chocolate. Uno de sus consejos es bajar de peso en cuanto se note un aumento, pues de pronto, cuando las mujeres se dan cuenta, ya subieron diez kilos.

Para ella, mantener su peso ha sido una labor de toda la vida y en alguna ocasión reveló que guarda unos jeans desde que era muy joven para tomarlos como parámetro. Si le siguen quedando es que se mantiene en forma.

“Yo le digo a las chicas que deben comer sano, mover mucho el cuerpo, siempre hay que ser energético, hacer ejercicio, subir escaleras, bajar escaleras, estar apasionada con la vida, apasionado con todo lo que te rodea y comer sano”, declaró en una entrevista para Televisa.