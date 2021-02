La semana entrante se definirán suertes de García Cabeza de Vaca y de Colmenares

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La ciudad de Guadalajara, capital mundial del deporte

La semana que está por iniciar, es especialmente importante, ya que se definirán las suertes, del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y del aún Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo. El primero ha sacado la casta y de inmediato se apersonó en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ayer, tuvo un acto público con empresarios del sur de Tamaulipas y reiteró que no le teme a las denuncias que enfrenta: “Yo voy a dar la batalla, voy a sacar adelante a Tamaulipas”, dijo.

Agregó el panista que proviene de un gobierno legítimo, “tan legítimo como el del gobierno federal, porque alcancé el 51 por ciento de los votos en mi estado, con el respaldo de las y los tamaulipecos y los únicos que pueden decir que me vaya, son ustedes los tamaulipecos, nadie más”.

Este juicio político que el tabasqueño intenta en contra del gobernador García Cabeza de Vaca, lo armó “como anillo al dedo”, ya que culminaría -según se calcula en San Lázaro-, por ahí de dos semanas antes de las elecciones del ya próximo 6 de junio.

Por su parte, el titular de la Auditoría Superior de la Federación se escuchaba muy tranquilo en la entrevista que ofreció, “yo no tengo porqué renunciar”, dijo y confirmó que el próximo lunes se presentará en la Cámara de Diputados a dar las explicaciones que tenga que dar.

Lo que sí, es que los diputados de la bancada de Morena, que coordina Ignacio Mier, velan sus armas y una y otra vez, exigen la renuncia del auditor. Se nota que los del partido oficial siguen a pie juntillas las instrucciones de su amado jefe y líder; ahí está también que sin cambiarle una coma, aprobaron la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el Presidente.

Ahora, el inquilino de Palacio Nacional dio línea a sus legisladores para que sea la Cámara Baja la que investigue a la Auditoría Superior de la Federación y hasta una carta le hizo llegar a la presidenta de la Mesa Directiva de esa instancia legislativa, Dulce María Sauri, porque el tabasqueño no “quita el dedo del renglón” en que hubo dolo y politiquería en la auditoría practicada por la ASF en el costo de la cancelación del aeropuerto en Texcoco.

Todo el lío anterior no resta que una de las hipótesis sea que López Obrador haya podido hasta amenazar al auditor, porque es bien sabido todo el enojo que puede llegar a ocasionar al Presidente que le lleven la contraria, su reacción es siempre bastante radical. Aunque una y otra vez asegura que lo suyo no es la venganza, su personalidad le dicta acabar con quien o quienes considera sus enemigos, así como también sabe premiar generosamente a sus leales y ciegos seguidores.

Una declaración de Colmenares Páramo llamó la atención y tiene que ver con que está llamada Cuarta Transformación, se supone que primero le aplaudió su trabajo y luego se han dado a la tarea de golpearlo. Hay que recordar que el oaxaqueño asumió la titularidad de la ASF en marzo del 2018 como sucesor de Juan Manuel Portal, o sea, no al gusto del Presidente.

El proceso del cual emergió David Colmenares, fue sumamente tenso entre los 41 aspirantes y fue objeto de largas negociaciones que apenas consiguieron destrabar el conflicto. Finalmente, llegó con el apoyo de los diputados del PRI y del PVEM y del disgusto de la bancada del PRD.

De lo anterior, puede desprenderse que lo que intentan el Presidente y su partido de manera conjunta, es quitar al auditor que definitivamente, no está a su modo y gusto. El diputado morenista Marco Antonio Andrade Zavala, dijo que después del lunes, llegarán hasta donde se tenga que llegar, “las instituciones son las que deben de prevalecer” y agregó que los responsables tienen que asumir las consecuencias si es que incurrieron en alguna falta administrativa grave.

Mientras tanto, en el Senado de la República se vieron más radicales y el oaxaqueño Salomón Jara, dijo que el auditor no puede seguir en el cargo y que en la Cámara de Diputados no deberían de tomarse la molestia de escucharlo.

La jugada de Palacio Nacional parece estar clara, con eso de que el Ejecutivo va sobre la extinción de los órganos autónomos, tanto el juicio de desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca como el tema de la Auditoría Superior de la Federación, le vienen “como anillo al dedo”.

Municiones

*** En Guadalajara, se presentó el 21K GDL Electrolit nutrido por Granvita, en modalidad virtual debido a la pandemia por Covid-19; un evento de corte internacional que reunió a alrededor de siete mil deportistas de Jalisco, México y el mundo. Así, con la finalidad de activar a las personas a través del deporte y como parte de los festejos del 479 aniversario de la capital jalisciense y como Capital Mundial del Deporte, la prueba atlética se desarrollará bajo el mismo formato que el Maratón de Guadalajara, es decir, de manera virtual y a ritmo de cada persona. La meta es acumular 21 kilómetros en tres días, del 15 al 18 de abril, ya sea corriendo, trotando o caminando, en escenarios seguros y con medidas de sanidad necesarias. Sin duda el evento que toma relevancia al ser no sólo un estimulante para correr, sino que servirá de guía para todos aquellos que deseen complementar la experiencia con cultura y educación atlética, como lo destacó el director del Consejo Municipal del Deporte (Comude) Guadalajara, Tomás Gallo Padilla. Por su parte, Óscar Álvarez González, gerente de estrategia de marca Granvita, impulsó el que todos los participantes aprovechen este tipo de eventos que no es de un solo día, sino de varios para completar un proceso de entrenamiento y estilo de vida.

*** Por lo visto, el presidente López Obrador seguirá con su costumbre de premiar a sus incondicionales de la llamada cuarta transformación. Eso sí, a veces se tarda un poco, pero al final, resulta que el castigo o la sanción sólo fue “de dientes para afuera” por parte del inquilino de Palacio Nacional. El caso más palpable es el de Josefa González-Blanco, fugaz titular de la Semarnat, que fue despedida en medio de un escándalo porque la ex funcionaria detuvo un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por espacio de 40 minutos porque ella iba tarde para llegar a la terminal aérea. Entonces, hace dos años, el presidente montó todo un “show” para decir que en su administración no había privilegios para nadie y la ex titular de la Semarnat, pareció perderse en el olvido. Sin embargo, tiempo después, el inquilino de Palacio Nacional prácticamente la revivió al proponer como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en el Reino Unido. Ahora se ve que efectivamente, el tabasqueño quiere mucho a la señora Josefa González-Blanco y por dos años la tuvo en su corazón y por eso, ahora la premia. Varios son las muestras que ha dado el mandatario de para sus amigos, seguir la máxima juarista de “justica y gracia”.

morcora@gmail.com