Nuevas vacunas y tercera oleada

Desde el portal

Ángel Soriano

México gestiona dos nuevas vacunas, una italiana y otra francesa para ampliar las opciones, señaló el canciller Marcelo Ebrard, en tanto que el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que pese a la tercera oleada de la pandemia, las hospitalizaciones y decesos en el mismo no van a la misma velocidad, han disminuido a consecuencia de la aplicación del biológico.

Sin duda, la reanudación parcial de actividades y la aplicación de la vacuna -en nuestro país 37% de la población adulta ha sido vacunada- avanza y se prevé que en el corto plazo, pese a las variantes y resistencia del virus a ser eliminado, pronto la humanidad habrá de reintegrarse totalmente a la normalidad, cuando menos ese es el deseo.

México acudió de manera temprana a diversos gobiernos e instituciones internacionales, farmacéuticas y casas de estudio de prestigio para garantizar la adquisición de vacunas, que no era simplemente de contar con los recursos suficientes, sino de que no había porque la ciencia en ese momento no contaba con la respuesta adecuada.

Hoy, cuando menos en México, se dispone de una oferta de seis vacunas con diversos grados de eficiencia y se gestiona dos más, se avanza a un ritmo aceptable de vacunación y es posible que, como lo ha anunciado el presidente López Obrador, en octubre próximo se haya vacunado la población en general cuando menos en una dosis. Esto es importante.

Turbulencias

Asesinan al presidente de Haití

Luego del asalto a su residencia y asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el primer ministro Claude Joseph decretó estado de emergencia en el país que entra en turbulencia política y social en la disputa por el poder mediante la violencia, cuestión que se consideraba estaba ya superada en la región. México tiene diversos canales civilizados de expresión política y de renovación del poder, que deberán conservarse y alentarse para evitar episodios como los que vive Haití… Y para enfrentar la carestía de los básicos -el kilo de tortilla está ya en 18 pesos en algunas regiones del país-, y de insumos, el gobierno federal impulsará la creación de empresas de gas, en tanto en Sonora se busca la creación de una empresa generadora de energía solar para la región y en el rubro de la construcción está la participación de las fuerzas armadas en la realización de obras magnas como el Aeropuerto Felipe Ángeles, y se busca la desincorporación del SAT de Hacienda, todo lo cual vendrá a modificar el mapa económico y financiero del país. El presidente López Obrador asegura que volverá a dar servicio la Línea 12 del Metro para cumplir a miles de familias de las Tláhuac y Xochimilco y para acallar las voces que cuestionan la eficiencia y responsabilidad del gobierno en la prestación de servicios. El primer mandatario acusa a los medios de magnificar los hechos para buscar acuerdos con el gobierno: “dinero o concesiones”, plantean poderosos empresarios, pero ya no se distribuirán los raudales de dinero que anteriormente se les entregaba porque estoy preparado para salir ileso de la calumnia y no entregar más el presupuesto a los poderosos, indicó el presidente, que asegura que en el pasado la prensa no era el cuarto poder, sino el segundo, por encima los poderes Legislativo y Judicial… Y pese a las evidencias, los legisladores Mauricio Toledo y Saúl Huerta no han sido desaforados; impunidad hacia los correligionarios de la IV-T disfrazadas de enredos burocráticos lo impiden. Ambos deberían estar ya en la cárcel por abuso de poder…

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista