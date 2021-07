No te quedes sin pila y sal a tu destino favorito con el respaldo de Energizer

Este verano

La pila # 1 de Mayor Duración en el Mercado, con la última tecnología que aporta potencia a tus dispositivos de mayor demanda de energía

Salir de vacaciones es una de las actividades favoritas del verano. Ya sea en familia o con amigos, este tiempo para despejar la rutina debe ser un escape perfecto y para que así sea, es necesario prever que nuestros aparatos favoritos lleven las pilas que necesitan para que sean parte del viaje.

Linternas para campamentos, cámaras digitales y algunos de los juguetes favoritos de tus hijos, son algunos de los dispositivos que no pueden faltar en la maleta. Para que no te falte pila, Energizer Ultimate Lithium AA y AAA Ultimate Lithium, las podrás encontrar en su presentación BP4, un blíster de cuatro unidades para que tengas una mayor duración y no te hagan falta en ningún momento.

La pila # 1 de Mayor Duración en el Mercado, con la última tecnología que aporta potencia a tus dispositivos de mayor demanda de energía, además tiene diversos beneficios como:

*** Se adapta a temperaturas extremas, de – 40 ºC a 60ºC, para que las lleves a interiores y exteriores.

*** Duración de hasta 20 años de almacenamiento de energía confiable.

*** Su ergonomía esta construida especialmente a prueba de fugas, lo que protege a tus aparatos preferidos.

*** Su composición de Litio la hace mucho más ligera que la Alcalina.

Estas vacaciones no te quedarás sin energía para ir a todos lados y disfrutar al máximo de tu tiempo libre con la confianza y el respaldo que sólo la tecnología de Energizer te puede ofrecer.

GÁNATE TU KIT DE ENERGIZER Tenemos para nuestros lectores de la edición impresa y web de DIARIO IMAGEN (indispensable ser seguidores de la página de Facebook de DIARIO IMAGEN y/o de Twitter) tres kits de Energizer que contienen pilas Energizer Ultimate Lithium AA y AAA Ultimate Lithium, así como un hermoso termo para que te acompañe con tu bebida favorita. *** Mándanos una captura de pantalla donde veamos que eres seguidor de las redes sociales oficiales de @energizer

*** ¿Cuáles son las pilas que más usas de Energizer y por qué?

*** ¿Por qué te gusta la marca Energizer?