“Sin credibilidad”, Plan de reactivación para la CDMX

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Los gobiernos de todo el mundo están enfrentándose a un dilema inédito: después de meses de órdenes de cuarentena que han reducido las tasas de infección, pero también han generado profundos efectos negativos en las vidas y los medios de vida de las personas, ¿cuándo y cómo pueden reabrir sus economías de manera segura?

La respuesta para la Ciudad de México ya la dio la jefa de Gobierno, Claudia Sheinebaum.

El pasado lunes presentó el Plan para la Reactivación Económica de la capital del país, bajo el lema: “Reactivar sin arriesgar”, que tiene como objetivo estimular a los sectores más afectados y recuperar empleos que se perdieron al iniciar la emergencia sanitaria.

Sin embargo, se trata de una estrategia que al diputado panista Christian Von Roehrich no convence, “porque no tiene credibilidad ni soporte empresarial”, pues a lo largo de la epidemia Sheinbaum “no abonó a salvar a las micro y pequeñas y medianas empresas”. Para el Banco Mundial, la verdad es que no hay una respuesta fácil, y los gobiernos tienen que ponderar los beneficios y pérdidas entre los impactos negativos impuestos por las restricciones estrictas a las actividades económicas y el exponer a sus poblaciones a un virus que muta y sigue poniendo en serio riesgo a la población aún no inmunizada.

Incluso, la institución llegó a plantear, ante los desafíos tan grandes, ¿cómo ayudar a los países a tomar las mejores decisiones posibles?

La jefa de Gobierno ya tomó su decisión para la CDMX, teniendo en claro que detener la actividad económica “ya no es una opción”.

La secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, dijo que el plan de reactivación económica abarca vacunación, programas sociales, construcción, turismo, vivienda y seguridad, entre otras estrategias. Ahora, enfatizó, la mira está puesta en reactivar la economía, al mismo tiempo que avanza la vacunación universal contra la Covid-19. En este contexto, el gobierno diseñó un plan de reactivación económica con 10 ejes estratégicos, que incluyen propuestas de cámaras y asociaciones empresariales.

La primera acción del plan es concluir con la aplicación del esquema completo de vacunación a la población de 18 años y más en la primera quincena de octubre y esperan que a finales de esta semana puedan llegar a una cobertura del 83.8% de la población adulta con al menos una dosis.

En la presentación del documento en el Museo de la Ciudad de México, la funcionaria informó que el segundo eje es continuar con el apoyo a la economía familiar y de las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de programas sociales y créditos.

El tercero es mantener la inversión pública en movilidad, agua e infraestructura social; esto, agregó, “iguala oportunidades, mejora las condiciones de vida, es fuente directa de empleo y ayuda a proporcionar la infraestructura física sobre la cual se despliega la inversión privada”.

“Solo para que se den una idea, dijo, en los primeros años de este gobierno se han destinado más de 71 mil millones de pesos en la inversión pública, lo que representa -en términos reales- 51.5% más que lo destinado a inversión en los tres primeros años de gobierno de la administración anterior, aun con los meses de pandemia que esta administración vive”.

Como un cuarto eje, se implementarán prórrogas en trámites para desarrolladores inmobiliarios, se suspenderán las clausuras de obra en construcciones de vivienda, hospitales y escuelas hasta diciembre de este año, exceptuando zonas de riesgo de protección civil, violaciones al uso de suelo o afectaciones a inmuebles catalogados.

Se darán facilidades administrativas a los desarrolladores inmobiliarios que inscriban sus proyectos ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda antes del 31 de diciembre de este año, para que así puedan iniciar con la construcción de manera inmediata y aplazar así su regularización administrativa hasta el 31 de diciembre de 2022.

Además: Apoyo a ingreso de familias y Pymes. A partir de septiembre aumentarán los montos de “Mi Beca para Empezar”: Preescolar pasará de 350 a 400 pesos; primaria y secundaria, de 380 a 435 pesos; Centros de Atención Múltiple, de 450 a 500 pesos. Se otorgarán 2 mil 700 millones de pesos adicionales en apoyos para pequeñas empresas. Pero Von Roehrich, como diría López Obrador, tiene otros datos: “No hay apoyos concretos reales, significativos a los ciudadanos, a pesar del margen de maniobra de la Ley Sheinbaum y su alianza perversa con el cártel inmobiliario para utilizar la pandemia como pretexto y permitirles construir a mansalva en la supuesta reactivación económica”.

Agregó que el planteamiento de una ayuda de 3 mil 200 pesos al mes para alimento, medicamentos, rentas o atención a tratamientos clínicos, a Morena le pareció exagerado y mantiene esa propuesta congelada porque no quiere ayudar a los más necesitados.

Para ser claro, enfatizó el legislador del PAN, la 4T en la Ciudad de México es insensible al dolor y angustia de las familias capitalinas que lo han perdido todo por la pandemia y no logran, aún, recuperar su patrimonio para subsistir en el día a día.

Y como van, quién sabe.

