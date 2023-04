AMLO, comandante supremo

Desde el portal

Ángel Soriano

Luego de haber sufrido el vahído en Mérida, el pasado domingo 23, el presidente Andrés Manuel López Obrador relató los pormenores del acontecimiento sobre el que sus adversarios tejieron innumerables leyendas y hay una que destaca por su importancia. Dijo que cuando tuvo el desmayo transitorio, se sentó en un sillón y pidió que se le atendiera ahí.

Los médicos que lo atendieron consultaron con el titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, si era transportado en una camilla y llevado a un hospital e indicó el militar que hicieran lo que corresponde en un caso como este, a lo que el Presidente reparó: Él es el secretario, pero yo soy el comandante supremo y aquí me atienden.

De esa manera no fue conducido en camilla ni trasladado en ambulancia, sino que se le suministró suero hasta que se repuso y en una ambulancia aérea trasladado a la Ciudad de México, pero no de emergencia, sino como parte de la atención médica luego que la Covid-19 se agudizó, tras su intensa gira por el sureste de México.

De las versiones dadas por su vocero y el titular de la Segob que desmintieron que hubiera desmayo, estos ya fueron exhibidos y fue el mismo Presidente quien dio la versión real de los hechos, dando fin a los rumores al encontrarse bien de salud y con proyectos a realizar en beneficio de México y demostrar que hay control y hay comandante supremo en el país.

TURBULENCIAS

Disputa por el rumbo del país

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, confirmó una vez más sus aspiraciones presidenciales para enderezar el rumbo del país, toda vez que hay dos visiones que han quedado marcadas durante la maratónica sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en la que la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron nueve iniciativas que serán impugnadas en el Poder Judicial en donde la clave será analizar si es que en realidad eran urgentes de ser aprobadas, indicó. Creel indicó que mantiene comunicación con el resto de los aspirantes a la candidatura opositora para el 2024 y busca lograr consenso en beneficio del país, no de intereses personales o facciosos… La desaparición del Insabi y su paso al IMSS-Bienestar demuestra, han dicho sus impugnadores, que estaba previsto su fracaso, sobre todo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien celebró que su gobierno no se haya adherido al mismo, pues ya percibía que no iba a funcionar, en tanto que el chiapaneco Zoé Robledo amplía sus facultades y prácticamente tiene en sus manos la responsabilidad de hacer del sistema de salud mexicano uno mejor que el de Dinamarca… El presidente López Obrador confirmó que estará este 5 de mayo en Puebla durante la celebración de la Batalla de Puebla para expulsar a los franceses invasores y sin duda emitirá otro discurso en defensa de la soberanía nacional, tal y como lo hizo en el puerto de Veracruz donde denunció las pretensiones de nuestro poderoso vecino del norte… Y también el embajador estadunidense Ken Salazar anunció que ha dado positivo a Covid, lo cual lo mantendrá alejado de sus funciones diplomáticas, pero atento a lo que a lo que ocurra en el país para dar la señal de alerta a sus connacionales sobre los lugares a donde no concurrir en caso de que se registren hechos de violencia… El problema de la basura en la ciudad de Oaxaca va para largo: Se ha detectado que camiones camuflados con tierra depositan desechos sólidos en las contaminadas riberas del río Atoyac, lo que mantiene irritados a los colonos ribereños que urgen a las autoridades municipales encontrar una solución a este problema de salud pública.

