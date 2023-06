Pendientes, nombramientos en el INAI

Ángel Soriano

En el Senado de la República seguirán pendientes los nombramientos faltantes en el INAI, luego de que el coordinador de la bancada de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, fracasara en su intento de hacerlos en esta Legislatura, toda vez que si no los hacen ahora, será la siguiente la que los realice, por lo cual propuso un periodo extraordinario.

Esto no fue aceptado, por lo que seguirá el tema pendiente. Ni el ahora aspirante a la coordinación de los comités de la IV-T, Ricardo Monreal Ávila, pudo sacar adelante la designación de los dos consejeros faltantes para que el Instituto Nacional de Acceso a la Información pueda funcionar normalmente, pues la línea es la desaparición de la institución.

Ramírez Aguilar había anunciado que pondría en práctica toda su capacidad y experiencia para convencer a las fracciones parlamentarias en el Senado en la necesidad de sacar adelante los trabajos pendientes, confiando en que su buena fe sería suficiente para que los senadores accedieron a su petición, pero no fue así.

Eduardo Ramírez, más puesto para irse de gobernador a Chiapas, comprobó que la realidad es diferente a los buenos deseos. Seguramente reflexionará en que, para Chiapas, hay otros anotados: está el director del IMSS, Zoé Robledo, de las confianzas del que manda en el país y que ha hecho un notable reconocimiento a su trabajo en el IMSS y que también aspira a la gubernatura.

En diciembre se inaugura corredor interoceánico

El gobernador Salomón Jara Cruz informó que en diciembre se concluirán las obras y proyectos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), lo que detonará el desarrollo económico y productivo de Oaxaca. Dijo que el fin de semana acompañaron al presidente López Obrador quienes integran el gabinete económico y del sector energético para supervisar los proyectos del CIIT, como la planta coquizadora que se construye en Salina Cruz, para realizar la evaluación mensual de los proyectos en el puerto, los cuales comprenden el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que se contempla concluir a fines de agosto en el tramo de Salina Cruz a Coatzacoalcos… En Puebla, asumió la subsecretaría de Desarrollo Político Aurelio Vargas Fosado, que como comisionado de la Policía Federal de Vicente Fox -la más corrupta, de acuerdo al presidente López Obrador-, estuvo al mando del desalojo de manifestantes en Nochixtlán, con saldo de varios muertos; también renunció la secretaria de Planeación y Finanzas, Teresa Castro Corro, y fue sustituida por Josefina Vargas Gallegos y Leonor Vargas Gallegos, dejó el DIF-estatal y seguirán los cambios, indicó el gobernador Sergio Salomón Céspedes…También Martí Batres anunció que habrá cambios en el INJUVE e Indeporte, entre otros ajustes en su administración… En Morelos continúa el ajuste de cuentas entre los cárteles de la delincuencia organizada, la común y la política, en vísperas de la renovación de la gubernatura, para la cual se anota el ex subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, y en donde también tiene aspiraciones Eduardo Murat Hinojosa, impulsado por el PVEM que comanda el aspirante presidencial Manuel Velasco. En Morelos sigue en auge la violencia y las muertes de todo, los asaltos carreteros y la violación de los derechos humanos ante el desorden existente; lamentable que eso ocurra en una de las entidades con mayor atractivo turístico por su cercanía con la ciudad de México. Se espera que la renovación de poderes no sea motivo de agudización de la violencia, sino una posibilidad de mejorar el estado actual de cosas… Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, dijo que ahora sí trabajará de manera institucional con el gobierno central que encabeza Martí Batres y que con Sheinbaum no fue posible.

