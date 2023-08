Se han entregado nuevos libros de texto en 26 entidades: SEP

Sólo en dos estados hay sustento jurídico para no distribuirlos

Este lunes regresaron a las aulas más de 24 millones de alumnos de nivel básico

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez, informó este lunes que en 26 de las 32 entidades del país se han entregado los nuevos libros de texto gratuitos y confirmó que sólo en dos estados hay sustento jurídico para no repartirlos y en otros cuatro no hay razón para no cumplir con esa obligación.

En la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo una conexión con varios estados del país, para arrancar el ciclo escolar 2023-2024, donde más de 24 millones de niñas, niños y adolescentes regresaron a las aulas en el nivel básico.

Al nuevo ciclo escolar, agregó la secretaria, se suman un millón 223 mil 387 maestras y maestros en más de 29 mil escuelas del país.

“Donde no se han podido repartir es en Chihuahua y Coahuila, porque tanto la gobernadora María Eugenia Campos como el gobernador Miguel Riquelme (respectivamente) han establecido (sendas) controversias constitucionales, y el ministro Luis María Aguilar ha determinado que los libros no se repartan, por eso los alumnos de esos estados no los tienen, por la decisión que tomó el ministro”, apuntó la secretaria.

Ante el presidente López Obrador, Ramírez informó además que en otras cuatro entidades: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán (todas gobernadas por la oposición) tampoco se han entregado estos materiales educativos, aún cuando no hay impedimento legal para cumplirlo

“La decisión sobre la utilización de los libros de texto gratuitos tendrá que recaer en las madres y los padres de familia, y los maestros. Por parte de la SEP, con excepción de Chihuahua y Coahuila, no hay impedimento jurídico para cumplir con la responsabilidad que nos corresponde: entregar materiales para garantizar educación”.

Indicó que la educación de la llamada Nueva escuela mexicana tiene varias características: “es profundamente humanista, científica, multicultural e inclusiva”.

Por su parte, el mandatario federal explicó en tema del amparo promovido en el estado de México, donde un juez otorgó un amparo a 20 familias para que no se les entreguen los libros de texto.

“En el Estado de México hay dos criterios: parece que el amparo sólo obliga a la autoridad a no entregar los libros a 20 estudiantes, y hay la interpretación de que no sólo a los 20, sino a todos los estudiantes del estado de México. La primera interpretación a lo que resolvió un juez del estado de México es la que tiene la SEP federal, los abogados de la SEP, y los abogados del gobierno del estado de México sostienen que aplica para todos los estudiantes. Hoy se va a tener una reunión con el gobierno del estado de México, con el gobernador Alfredo del mazo, con el equipo jurídico y con la secretaría de Educación y los abogados de la SEP y se va a llegar a un acuerdo. Si se entregan o no todos los libros”.