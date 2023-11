Y pues ¿de dónde?

Se comenta sólo con…

Carlos Ramos Padilla*

Si en este país existiera la cordura, la solidaridad y el humanismo, los partidos políticos serían los primeros en abonar recursos para los damnificados en Guerrero.

El desastre es monumental, mientras las ciudades se llenan de imágenes de rostros de aspirantes a gobernar que hoy no se atreven a resolver ni participar.

Recibí un video de la organización Guacamaya Leaks difundido por el periodista David Ordaz en un sobrevuelo de un helicóptero por las colonias populares en La Montaña de Acapulco. Compartió una cifra estimada de 3 mil fallecidos, dato que no ha sido desmentido por el gobierno federal.

Pero a todo esto me entero que el PRD no únicamente ha perdido sus gobiernos estatales y el registro en más de 15 entidades, sino que también se ha quedado sin recursos, pues desde el pasado 30 de octubre sus cuentas están congeladas. Esto ha provocado que no pagaran la última quincena a sus trabajadores y tampoco ha podido costear cualquier servicio que necesite.

A través de un texto firmado por Jonathan Dávila Ríos, coordinador del Patrimonio y Recursos Financieros Nacional del PRD, se informó a los trabajadores que el pasado 26 y 27 de octubre de 2023 se presentó “la imposibilidad de llevar a cabo movimientos” en las cuentas bancarias del PRD, por lo que no podían cumplir con sus obligaciones financiera programadas.

Hay una resolución emitida por un Juez Civil de la CDMX que ordenó la retención de los recursos económicos de las cuentas bancarias a nombre de este instituto político”. Se sabe que este congelamiento de cuentas se debe al conflicto desde 2014 que tiene el PRD con el empresario Carlos Ahumada Kurtz, quien exigía el pago de más de 200 millones por un supuesto préstamo que realizó al sol azteca durante 2003 y 2004. Se estima que este es el dinero en fajos que recibieron Carlos Imaz (ex marido de Sheinbaum) y René Bejarano y que se conoció a través de los videoescándalos.

Sé que el pagaré ya ni está en poder de Ahumada, sino que los nuevos dueños del documento actualmente son dos empresarios muy importantes de Argentina y un periodista reconocido que se llama Rolando Graña. La sociedad se llama Graña y Asociados SA.

Debo anticipar que en el 2024, el PRD recibirá 236 millones de pesos para campañas. Con ese monto, será el segundo partido que menos recursos obtenga de entre los 7 partidos nacionales debido a sus bajos niveles de votación.

¿Dónde ha quedado el dinero que manejan los partidos políticos? ¿Cómo es que sin recursos continúan haciendo campañas? ¿De dónde sacan financiamiento los aspirantes para pintar las bardas de todo el país y salpicar a las ciudades con panfletos y pendones?

¿Quién financia el montaje para sus mítines y el acarreo de miles de personas?

Pero eso sí, ningún fajo de “cash” llega a las víctimas del huracán “Otis”, pero piden nuestra confianza y que votemos por ellos para administrar los recursos de la nación.

Los morenistas en el Congreso, en lugar de apoyar a los damnificados, bloquean iniciativas de auxilio y salvamento porque son expuestas por “la oposición” o Xóchitl Gálvez.

Esa es su estatura, no sólo como Martí Batres que por órdenes de la Jefa ataca a García Harfuch, sino que impide que manifestantes de Guerrero lleguen al Zócalo y guarda silencio ante un cobarde atentado a tiros contra Juan Pablo Izquierdo, funcionario de la alcaldía Álvaro Obregón.

@cramospadilla

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.