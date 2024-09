Diputados morenistas y aliados avalan reforma judicial de AMLO

Se estrena la aplanadora oficialista

El dictamen fue enviado al Senado para su análisis y discusión la próxima semana

Tras una sesión caótica de más de 17 horas de debate en la sala de Armas del Deportivo Magdalena Mixhuca, sede alterna, diputados morenistas y aliados aprobaron este miércoles, en lo general y en lo particular, la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir por voto popular a jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Sólo se avalaron cinco modificaciones de sus correligionarios para gratificar a magistrados y jueces y quitar un candado que les impedía ejercer su profesión antes de dos años después de concluir su cargo, entre otras, pero no se aprobó ninguna de las modificaciones que habían anunciado en días pasados, como resultado del análisis que realizó el grupo especial para revisar el dictamen.

El dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de reforma del Poder Judicial fue aprobado, en lo particular, con 357 votos a favor de Morena y sus aliados y 130 en contra de la oposición, por lo que ahora el dictamen passó al Senado de la República.

Si bien hubo pausas, retrasos en espera de diputados opositores, mociones en contra para desarrollar la sesión por parte de la oposición y un agitado y largo debate, los congresistas del oficialismo hicieron valer su mayoría de más dos tercios en el Congreso que le permite modificar la Constitución sin consenso de ninguna fuerza política.

El dictamen, propuesto en un paquete de 20 reformas en febrero pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, avaló entre otros puntos: reducir de 11 a 9 los ministros de la SCJN y que su encargo pase de los 15 a los 12 años, además de dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025 y una segunda en 2027.

También contempla la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte, y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México.

Además de sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y la eliminación de las dos salas con las que cuenta actualmente la Suprema Corte.

La Cámara de Diputados llevó a cabo la importante y larga sesión, en una sede alterna, la Sala de Armas, un recinto deportivo de los Juegos Olímpicos México 68, para avalar la polémica reforma ante las protestas de los trabajadores del Poder Judicial y de estudiantes universitarios de Derecho, quienes bloquearon el acceso a la Cámara de Diputados.

Celebra López Obrador

Luego de la aprobación de su propuesta en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que avanzara el dictamen: “Es muy buena noticia, muy buena noticia, pasa ya al Senado, 357 contra 130 ¿Cuántos se necesitaban? 334. Muy bien”, dijo durante la conferencia mañanera.

Ahora, la controversial iniciativa deberá pasar por un proceso de corrección de estilo, pero sin modificar lo aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados. Después será enviada al Senado de la República para su análisis y discusión en comisiones a partir de la próxima semana.

La Cámara alta, Morena y sus aliados no cuentan con mayoría calificada como en la de Diputados, sin embargo, circulan versiones de que senadores de la oposición podrían respaldarla para que avance en fast track. No obstante, el PRI, PAN y MC han llamado a cerrar filas para que ésta no se avalada.

Una vez que las comisiones del Senado la discutan la propuesta, ésta deberá pasar al Pleno. Si avanza, al tratarse de una reforma constitucional del Ejecutivo, ésta debe ser enviada a los 32 congresos estatales para su análisis y aprobación. Para que se haga oficial, dos terceras partes de las legislaturas locales deberán dar su visto bueno.

Una vez que eso ocurra, entonces sí, se regresa al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).